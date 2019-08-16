常用棉花棒清潔　澳女耳道潰爛5年不自知　侵蝕頭骨險喪命

許多人平時喜歡用棉花棒清耳朵除耳屎，澳洲卻有一名37歲女子因為這個習慣差點喪命，女子因為長期用棉花棒清耳朵，殘留在耳內的棉花纖維逐漸累積引發細菌感染，導致耳朵失聰甚至侵蝕頭骨，若是大腦也被感染將會小命不保。

▼慎入：用棉花棒挖耳的嘔心後果▼

澳洲《That's Life!》雜誌報道，37歲女子Jasmine數年來每天晚上睡前習慣用棉花棒清一下耳朵。來到2016年底，她開始發現左耳聽力減退，情況持續7至8個月，她在伴侶鼓勵下求醫。

Jasmine在此後一年清潔耳朵時會感到痛楚，往往有啡色液體及血流出。她也聞到自己的耳朵有臭味。

在接下來一年，Jasmine雖然多次就診，但醫生只是處方抗生素給她服用，她自己也沒有認真看待此事。直至2017年，她前往面見耳鼻喉專科醫生，一切「真相大白」。

Jasmine由於耳內發炎情況嚴重，後來轉往至專門醫院進行治療，醫生告訴她，細菌已經感染至她的頭骨，需要立即進行手術，否則細菌若是侵入大腦將會導致死亡，她表示，「棉花纖維一直累積在耳道並造成潰爛長達5年，而我耳後的顱骨很薄，我沒想過這個隱藏殺手卡在我的耳內」。

歷經5小時的艱難手術後，醫生雖然已經盡量清除感染，但她的左耳已造成永久性傷害，目前仍無法恢復聽力。醫生提醒，用棉花棒清耳朵容易將耳垢愈往耳道內推，導致發炎感染，若有需要可請專業醫生幫忙用水清洗即可。

按圖看看醫生如何以專業儀器為病人清洗耳道，或吸走耳垢↓↓↓

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