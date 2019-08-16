以色列基於「人道理由」允美議員特萊布入境探親

以色列內政部長德里（Aryeh Deri）8月16日宣布，基於「人道理由」，將允許美國民主黨少數族裔女眾議員特萊布（Rashida Tlaib）下周入境一天。 特萊布在16日發布的聲明中指出，諷刺的是以色列身為中東唯一一個民主國家而做出這個決定，是對民主價值的侮辱，以及對盟國官員來訪做出令人心寒的回應。

特萊布跟另一名民主黨女奧馬爾（Ilhan Omar）本來均在被禁入境之列。她們分別是巴勒斯坦裔和索馬里裔的眾議員，曾發聲支持親巴人組織「抵制、撤資、制裁運動全國委員會」（Boycott, Divestment, Sanctions movement），並計劃前往被以色列佔領的西岸和東耶路撒冷地區，探訪當地家庭。

她們都是美國首兩位成為國會議員的女回教徒，曾猛烈批評總統特朗普（Donald Trump）有關美墨邊境建牆、移民和以色列對巴勒斯坦的政策。

兩人之所以會被禁止進入以境，是因為頒禁前數小時特朗普在Twitter推文，指她們憎恨以色列及所布猶太人，而且無論他人說什麼都不能改變其想法。特朗普在推文中寫道，如果以色列容許她們入境，這是政府嚴重示弱的表現。

美國總統特朗普被指以Twitter推文游說以色列勿讓兩名美國民主黨議員入境，她們分別是特萊布（Rashida Tlaib，左）以及奧馬爾（Ilhan Omar，右）。圖為兩人7月15日在國會山莊出席記者會。（AP）

以色列內政部16日表示，特萊布將獲准到約旦河西岸探訪她的巴勒斯坦裔祖母。她同日去信內政部時指出，這很可能是自己和她見面的最後一次機會。她在信中表示，她在行程途中會尊重任何有關方面的限制，以及不會宣傳有關杯葛以色列的訊息。

以色列2017年通過的法例，禁止任何公開呼籲杯葛以色列的外國人入境，然而政府在2019年7月宣布讓兩女入境。不過來到8月16日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）稱禁止兩名議員到訪，這是為了防止她們危害以色列。

特朗普這麼做，是一個國家的總統要求另一個民主國家拒絕前者議員到訪與入境，這可說是民主世界前所未見的情況。這件事料將導致美國民主黨與以色列關係變差，但特朗普與內塔尼亞胡的關係將因此變得更好。