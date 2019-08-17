印尼推環保減廢新招　膠樽可兌換免費車票　交3個可坐足1個鐘

數十位民眾手拿裝滿膠樽和拋棄式塑膠杯的袋子，在印尼泗水繁忙的公車總站排隊。在這裏，乘客可以用垃圾兌換車票。 印尼是全球僅次於中國的第二大海洋污染國，該國政府已承諾將推廣資源回收、提升大眾環保意識，並限制塑膠用量，於2025年減少國內水域70%的塑膠廢棄物。

垃圾換車票的策略在泗水大獲成功。根據官方數據，這個城市人口約290萬，每星期用垃圾兌換免費車票的乘客竟高達1萬6千名。48歲的當地居民努瓜哈比解釋：「這是非常聰明的解決方式。因為可以免費回收，人們現在不再把膠樽丟掉，而是收集好帶來這裏。」

印尼泗水民眾排隊拿可回收的塑膠垃圾換公車票。（法新社）

3個大膠樽 可坐一小時公車

人人手提裝滿可回收塑膠的大袋子擠過人潮，把自己手上的塑膠垃圾丟到小辦公室後四個回收桶中，兌換車票。公車一小時不限站數的車程要價3個大膠樽、5個中膠樽或10個塑膠杯。但這些塑膠垃圾都得清理乾淨，不能壓壞。泗水交通官員苑奈斯表示，這個計劃不僅要試圖減少廢棄物，也希望能透過鼓勵民眾改搭大眾交通運輸工具，解決交通堵塞問題。他說：「大眾反應相當熱烈。用塑膠垃圾付車錢會讓大家感興趣的原因之一是，大家一直都認為塑膠垃圾一無是處。」

公車帶頭回收 每個月進帳六噸

泗水總站目前有20輛近全新的公車，每一輛都有回收桶及車掌，負責收集被留在車上的膠樽。官方表示，他們每個月都能從乘客收集來約6噸的塑膠廢棄物，再拍賣給回收公司。

安瓦爾和她3歲的兒子每星期約搭乘公車一次，表示垃圾換車票的計劃讓人們重新看待他們丟棄的塑膠杯和膠樽。44歲的會計師用膠樽換完車票後告訴法新社，「現在大家在辦公室或家中都試圖收集，而非只是丟棄垃圾。現在，泗水的民眾開始了解到塑膠對環境並不友善。」

峇里島正逐步禁用塑膠袋

印尼1萬7千個小島也都在試圖解決塑膠問題。峇里島正逐步禁用拋棄式塑膠吸管和塑膠袋，以免這個高人氣度假小島的水路被垃圾堵塞。與此同時，首都雅加達的官員正考慮實施類似的地方法，減少城市中塑膠購物袋的用量。

全球各地政府都愈來愈重視環保，開始採取行動減少拋棄式塑膠的危害。艾倫・麥克阿瑟基金會2016年的報告警告，到2050年海洋中塑膠重量將超過魚類，並估計每年約有800萬噸的塑膠進入海洋。報告中更指出：「這相當於每分鐘將一輛垃圾車的內容物丟入海洋。如果不採取行動，這個數據預計在2030年成長為每分鐘兩輛，2050年每分鐘四輛。」

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