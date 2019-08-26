印尼遷都大計上馬　「去雅加達化」令國家安枕無憂？

提起遷都，大家可能會想到歷史書上朝代更迭而另覓新都的故事，但其實到了現代，遷都的情況仍然存在，例如以色列由特拉維夫遷至耶路撒冷、巴西將首都搬至巴西利亞、韓國世宗市被列為行政首都、哈薩克的努爾蘇丹（舊稱：阿斯塔納）等。 而在印尼，成功連任的總統佐科維多多亦在8月26日宣布將首都行政功能搬離雅加達，遷至東加里曼丹省。這個一直只聞樓梯響的鴻圖大計終於有機會實現，但到底對於當地而言，建立新首都是否可以完全解決問題？

印尼遷都計劃最早在1945年獨立後提出，首任總統蘇加諾（Soekarno）在1957年預計雅加達（Jakarta）所在的爪哇島（Java）可能會面對人口膨脹問題，於是計劃選址中加里曼丹（Central Kalimantan）的帕朗卡拉亞（Palangkaraya）為新都。其繼任人蘇哈托（Suharto）則提議將首都搬到距離雅加達40公里外的瓊格爾（Jonggol）；之後蘇西諾（Susilo Bambang Yudhoyono，SBY）亦在「2033藍圖」（Visi 2033）提出遷都計劃。不過雅加達至今依然是印尼首都。

受海平面上升與陸沉雙重夾擊，雅加達的低漥地區在雨季易受水災侵害，令遷都變成須加快考慮的重大問題。（Getty Images）

塞車問題「稱霸」全球

雅加達與其他大城市一樣，同樣面對嚴重的交通擠塞問題，根據英國油公司嘉實多（Castrol）2016年的研究，雅加達被評為全球最塞車的城市（另一印尼城市泗水則排名第四），連官員前往開會時都需要警員開路，確保不會遲到。政府指塞車導致的經濟損失高達68億美元。

雅加達地鐵（Jakarta Metro）在2019年3月底通車，但市內塞車情況仍然嚴重。（美聯社）

未來水世界

另外雅加達建於海邊沼澤地帶，13條河流貫穿市內，加上過半地區位處海平面以下，每逢雨天，水浸情況可謂見怪不怪。但最致命的問題是地下水被過份抽取，形成沉降，雅加達北部在最近十年下降了2.5米，並以每年平均1至15厘米的速度下沉，預計當地大部分區域在2050年完全湮沒在大海之中。因此遷都成為迫在眉睫的課題。

雅加達以平均每年以1至15厘米的速度下沉，現時整個城市近一半地區位於海平面以下。北部沿海許多民眾的家園被海水淹浸而無法居住。當局在北部沿海修建海堤和人工島，試圖緩解土地被淹沒的危機。（Getty Images）

捨棄「爪哇優先」的傳統

印尼雖被譽為「千島之國」，但近六成人口都是居住於爪哇，是全球最多人居住的島嶼，雅加達和鄰近地區就住了3000萬人，爪哇的國內生產總值（GDP）佔全國58%，可見其比重之大，所以總統佐科維多多（Joko Widodo）4月提出遷都構想時，曾指出雅加達同時面對兩大負累：政府及經濟中心。

剛才提到雅加達不時受到水浸問題困擾，此外印尼位處有「火環」（Ring of Fire）之稱的環太平洋火山帶，因此發生地震、海嘯、火山爆發的風險甚高。當局認為新首都的選址需要面積廣闊外，亦要減少承受發生天災的風險。

佐科維多多曾經到過包括帕朗卡拉亞在內的加里曼丹島視察，國家發展計劃部（Bappenas）部長班邦（Bambang Brodjonegoro）表示新都需要有充足自來水供應，沒有污染等環保問題，以及當地居民對於外來人口持開放態度。

帕朗卡拉亞位於雨林地區，居民少，開發阻力較小。（Getty Images）

地球的肺部

帕朗卡拉亞只有不足25萬人口，當地被大片雨林環抱，在徵用土地問題上固然面對較少壓力，不過這亦帶出了另一個隱憂：生態災難。帕朗卡拉亞所在的婆羅州（Borneo）被譽為「地球的肺部」，有當地民眾擔心興建首都的大興土木會帶來無可挽救的損失。世界自然基金會（WWF）指，佐科維多多簽署政令，保留最少4成半婆羅州土地作保育自然生態，同時實現在2020年前減少兩成六的溫室氣體排放目標。

印尼總統佐科維多多8月16日發表國情諮文，在發表演說期間正式提出遷都的建議。（路透社）

帶不走的煩惱

即使印尼政府有「保肺」的決心，雅加達的問題始終未有解決，其經濟重心地位穩如泰山，各地民眾仍然願意離鄉別井到雅加達打拚，大雅加達地區的人口持續上升，市內交通擠塞的老毛病會每日繼續發生，雅加達民眾對於基建的需求有增無減。

同樣地，遷都並不等於將雅加達下沉和水浸的問題一筆勾消，如何處理排污及減少河流和渠道淤塞，以及制定有效預防水浸措施方為上策。

雅加達是印尼最蓬勃的地方，無論是教育、醫療等基建都比全國其他地方優秀，因此新首都要有吸引力，設施當然需要不讓雅加達專美，這意味政府會投入大量資源在都城建設，但其他地區，特別是「被遺忘」的東部民眾而言，他們始終都是被遺棄的一群。

雅加達市內持續發展，仍有不少新大樓在興建當中。(Getty Images)

遷都非一朝一夕可以完成，班邦承認可能需時十年，並估計花費330億美元。一名城市經濟學家向澳洲廣播公司（ABC）表示，搬首都會包含巨大的隱藏成本，而且由歷史角度來看，新首都或需要50至150年才發展成財政穩健的城市。因此這個自開國以來的宏願能否為印尼帶來新希望，目前仍是言之過早。

（綜合報道）