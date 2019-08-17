印尼遷都非東南亞首例　緬甸從仰光搬到內陸「鬼城」

印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）正式提出將首都從雅加達遷至婆羅州加里曼丹省。印尼並非首個遷都的東南亞國家。馬來西亞從吉隆坡遷都至普特拉賈亞（Putrajaya）後，2005年，緬甸就將首都從仰光（Yangon）遷至內比都（Naypyidaw），不過新首都迄今仍如同「鬼城」一樣，相對只有很少人居住。

2002年起，緬甸軍政府開始秘密建都。2005年11月6日，政府宣布漏夜將政府辦公室遷至新都。據說，公布遷都的時辰是由當時獨裁者大將丹瑞的私人占星家挑選。

新都的名字一直未有公開。直到遷都一周年的大型閱兵儀式中，首都名稱的才揭曉。內比都在緬甸語的意思是「國王的住所」（abode of the king）。

內比都位於仰光以北約200英里，面積約2,723平方英里，相等於倫敦的四倍，也是紐約市的六倍。官方數字指，內比都人口為924,608，人口密度只得每平方英里339.5人。其他大型城市如倫敦，人口密度達每平方英里1.45萬人。

官方解釋，遷都是因為交通擠塞和過份擁擠。外界猜測，有不同因素引致遷都，包括內比都是交通樞紐，位於國家中心的地理位置能夠更有效監察衝突地區，沿海的仰光易受颱風吹襲，《衛報》甚至指只是出於虛榮。也有人指，伊拉克前總統薩達姆（Saddam Hussein）倒台後，面對西方制裁的軍政府希望將首都遷至內陸，避免外國勢力輕易發動攻擊。