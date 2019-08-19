唔止貓貓狗狗可以上飛機？　美航空公司首度讓「牠」登堂入室

美國運輸部上周公布最新指引，准許傷健人士能攜帶三種「服務性動物」登機，包括貓、狗和迷你馬。

運輸部在聲明中提到，「關於動物物種，我們表明會盡可能確保最普遍的服務性動物（貓、狗和迷你馬）能登機」，若航空公司阻止乘客帶牠們上機，將會被罰款。並強調，迷你馬為現在「最常見的服務性動物」和「最常使用的服務性動物」之一。與貓和狗相比，迷你馬在飛機上仍屬罕見景象。國家身障者人權網路的資深律師Kenneth Shiotani說，許多原因能解釋為何有人想帶迷你馬上機，但最主要原因為迷你馬的身體特徵。

美國運輸部上周公布最新指引，准許傷健人士能攜同迷你馬進入飛機客艙。（Twitter@Airport Webcams）

對於部分盲人來說，導盲馬個性溫和、擁有高效學習力和近360度的視力範圍，還能幫傷健人士保持身體平衡。出生於傳統穆斯林家庭的Mona Ramouni表示，培養一隻服務性質的動物要花數千小時；導盲犬幸運的話能陪伴一個人8到10年時間，但導盲馬能陪伴人35到40年。根據《美國殘疾人保護法》 的定義，「感情支持動物」通常用於安慰焦慮旅客的不安情緒。而所謂的「服務性動物」則是受過訓練，主要輔助傷殘人士。

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