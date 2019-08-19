【一分鐘看世界】從英脫歐看世界、阿富汗和平何日可期、智能戀愛

早晨，今天是8月19日，星期一。
陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
脫歐爭拗為政治壓抑經濟一例
英國《星期日泰晤士報》披露內閣辦公室文件的預測，指在無協議脫歐後，英國將會出現燃料、糧食及藥物短缺的情況。國會內一批「反硬脱歐派」要求召開會議，推動議案強迫推遲脱歐期限，工黨也提出籌組「大聯盟政府」應付硬脫歐。首相約翰遜將與德法領袖會面，但預料他會重申與歐盟達成新協議，又指國會無法阻止脫歐。脫歐局面膠着，種種問題其實都稱得上是全球政治壓抑經濟的縮影……（按此閱讀更多）
英國脫歐：反對脫歐人士在倫敦遊行，高舉印有約翰遜肖像的紙牌，批評他是一名小丑。（Reuters）
中美貿戰再吹和風
中美貿易戰經歷升溫後局勢似有緩和，美國總統特朗普稱與中國的貿易戰持續時間將非常短；華府在新一輪徵稅清單中又豁免了44種產品；路透社亦引述消息指，美國將延長華為臨時通用許可證90日。白宮經濟顧問庫德洛指，中美雙方短期內將舉行電話會議，如果順利，將會實質恢復談判。惟特朗普此前強調，如雙方9月重啟談判，有關協議需符合美方條款……（按此閱讀更多）
中美貿戰：特朗普表示，與中國的貿易戰持續時間將非常短。（AP）
阿富汗崎嶇和平路
美國和極端組織塔利班舉行多場和談，談及關於美軍撤出阿富汗的議題。談判雖帶來停火的希望，不過當地襲擊事件依舊頻仍，包括由ISIS發動的婚禮炸彈襲擊，造成最少63人死亡，而北部巴爾赫省的襲擊也造成至少11人死。分析指出，阿富汗問題複雜難解，除了撤軍之外，還有國內極端組織和大選難題尚待解決。即使各方達成協議，塔利班針對女權和對政府的不信任，或再次成為戰爭的導火線……（按此閱讀更多）
Long D、Sexting靠科技？
隨着網絡與智能手機大行其道，發展網上情緣早已不是新鮮事。在科技協助下，地域界限不再是戀人的隔閡。惟僅僅透過螢幕掌握情人的一呼一吸，難免產生寂聊，外國就有不少公司順勢發展聊天機械人，教授網上聊天和調情的技巧。科技介入情感生活，雖可以帶來方便，但始終無法取化人類付出的耐性與真誠……（按此閱讀更多）
特朗普想買格陵蘭
商人出身的特朗普投資有道，最近他就冒起購買世界最大島嶼格陵蘭的念頭。他稱，格陵蘭在戰略上對美國有意義，但強調買賣一事並非首要事項。白宮官員則指，過往也有美國總統提出購買該島，又指島上蘊藏豐富礦物，還稱事件在發展中。不過格陵蘭方面不以為然，強調島嶼是非賣品，而擁有格陵蘭的丹麥更表現不滿，首相弗雷澤裏克森批評此想法荒謬……（按此閱讀更多）
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