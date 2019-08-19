開門射水響警報　英國新廁所出招防止途人借用「打野戰」

英國威爾斯一個海灘正要翻新廁所，方便居民和遊客使用。但新廁所相當高科技，不但會自動清洗保持清潔，更設有一系列自動感應器，防止道友借廁吸毒，還防止有人借用廁所「打野戰」。

設計公司預料完成新廁所的外觀。（RSC Architect）

英國威爾斯波斯考爾（Porthcawl）一個海灘將投資17萬英鎊（約16萬港元），在10月開始翻新廁所。新廁所相當高科技，會定時自動清洗，包括地板及牆壁自動射水，保持清潔。

廁內做「激烈行為」將被趕出廁所

不過新科技不僅於此，廁所還設有一系列自動感應器，包括地板重量感應確保每個廁格每次「只有一個人使用」。在廁所做出「激烈行為」將會被即時趕出廁所，包括強制打開廁門、四周自動灑水，及發出高頻警報聲響。

目的是為防止有人破壞廁所，或企圖借用廁所做愛「打野戰」。

佔用過久的話，廁所亦會強制關燈、關閉暖氣及發出警告，防止道友借廁吸毒或露宿者佔用廁所留宿。

如廁需要協助怎辦？

新廁所計劃很快引起了網上熱論，網民質疑到底感應器如何確保「只有一個人使用」。有網民表示有一定高度且肥胖的人，體重隨時等於兩個普通年輕人，這是否等於不能用廁所？

同時有人表示殘疾人士如廁需要別人協助，又或是小孩子需要家長陪同使用，這樣會否同樣無法使用廁所。亦有人指出，若露宿者留宿廁所表示他需要別人協助，而不是被廁所「趕出去」。