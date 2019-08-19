英男西班牙玩極速過山車後咳到成床血　醫生：心臟差點爆掉

示意圖。（Stephen Hateley/Unsplash）

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在乘搭過山車或刺激的遊樂設施前，一定要先注意自己的身體狀況，若是有心臟病或高血壓，千萬不要冒險乘搭，以免發生危險。日前就有一位英國男子去西班牙的度假小鎮乘坐過山車，回房睡覺後卻不斷咳出血，送院發現男子出現氣胸的症狀，而醫生也說這樣的壓力可能會讓男子的心臟爆炸。

根據英國《太陽報》報道，這位20歲的男子名叫佩里（Kevin Perry），他在度假小鎮乘坐時速125英里（約201公里）的過山車後，覺得心臟相當不舒服。

佩里說「當我下車時，我開始感到胸部緊繃」、「我真的以為是我心臟病發作，那種感覺好像是有人把我的肋骨由上往下推」，於是他便在度假小鎮接受治療，之後就回房休息，在睡覺時他不斷的咳嗽，而就在第二天早上時，他母親發現他的床單全被他咳出的血染紅，於是緊急將他送院治療。

送院過後，醫生發現佩里有嚴重的氣胸，於是立刻為他動手術，佩里在5天內做了2次手術，排出肺部裏頭的積血與氣體，醫生說「佩里會感到胸部緊繃是因為乘坐過山車的壓力過大，而這種壓力可能會導致他的心臟爆炸」，所幸手術相當順利，佩里正在醫院等待復原，而他也表示「有人告訴我，如果我沒有去醫院，那麼我有可能會死。我雖然感到震驚，但也感激我接受了治療，並正在復原當中」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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