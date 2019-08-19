【新聞背後】特朗普要買格陵蘭　世界最大島嶼值幾$

美國總統特朗普（Donald Trump）8月18日在新澤西州向記者表示，戰略上對格陵蘭感興趣，但稱這不是首要事項。丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）則形容，將格陵蘭售予美國的想法荒謬。格陵蘭外長亦表示，歡迎做生意，洽購免問。 正所謂「什麼東西有一個價碼」，格陵蘭有何吸引，要買下這個島又要多少錢？

格陵蘭目前是丹麥的自治領土，位於北冰洋和大西洋之間，面積約216萬平方公里，但八成地方都遭冰雪覆蓋，人口僅有5.6萬人。這個世界最大島嶼，為何能吸引美國、俄羅斯和中國等強國注意？

格陵蘭蘊含石油、天然氣、漁業、以及稀土等天然資源，當地在地緣戰略更非常重要。美國現時在格陵蘭北部駐軍，設有圖勒空軍基地（Thule Air Base），以供彈道導彈警示及進行太空監視。格陵蘭近年也成為了中美角力之地。中國近年積極投資格陵蘭，例如是開發鈾等資源項目，美國一直提高警覺。

格陵蘭：格陵蘭目前是丹麥的自治領土，位於北冰洋和大西洋之間，面積約216萬平方公里，但八成地方都遭冰雪覆蓋，人口僅有5.6萬人。（AFP）

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格陵蘭值幾錢：參考類似交易

購買格陵蘭要多少？有幾個數據可以參考，其中一個做法就是參考類似交易：美國1867年向俄國購入阿拉斯加。

格陵蘭人口密度及氣候與阿拉斯加相約，兩者同樣蘊藏豐富天然資源，惟前者面積較阿拉斯加多出逾四成。當年美國以720萬美元購入阿拉斯加，相當於現在約1.3億美元，以這個價格提高五成計算，格陵蘭約值1.95億美元（約15億港元）。

格陵蘭：格陵蘭蘊含石油、天然氣、漁穫、以及稀土等天然資源，當地地緣戰略價值也甚高。（AFP）

格陵蘭值幾錢：參考此前出價

現今百物騰貴，一些豪宅都售超過2億美元，想以這個價格購入格陵蘭實在是痴人說夢。因此我們再參考美國此前對格陵蘭的出價。

事實上，美國已不只一次試圖購買該島，1867年購島並未成功後，1946年華府再提出以一億美元購買該島，但遭到丹麥政府回絕，換算今日價值約為14億美元（約109億港元）。但這個價格似乎仍然非常低，2016年格陵蘭的生產總值（GDP）已有27億美元。

格陵蘭：美國此前曾兩次試圖購買格陵蘭，惟均未成功。（AFP）

格陵蘭值幾錢：按市盈率計算

最後是將格陵蘭視為一項「業務」，根據市盈率計算其價值。《華盛頓郵報》（The Washington Post）指出，扣除丹麥政府補貼，格陵蘭生產總值約為20億美元，以標普500指數平均市盈率約21.3計算，格陵蘭估值將近426億美元（約3322.8億港元）。

如上述所言，格陵蘭的潛力可能非常巨大，市盈率有可能不止這個數目。例如美國網購巨頭亞馬遜（Amazon）2016年的市盈率就曾高達847，遠高於其他公司，以此計算，格陵蘭可能價值1.7萬億美元（約13萬億港元）。

格陵蘭：格陵蘭潛力驚人，有估算指這個島嶼可能價值高達1.7萬億美元。（AFP）

格陵蘭有錢都買唔到

倫敦大學學院（University College London）博士摩根（Iwan Morgan）指出，有關交易這不是購買高爾夫球場般簡單，當中將涉及不同條約及要求，因此價格會非常高，可能達數十億甚至數萬億美元。

由2億到近2萬億美元，這類估計其實非常主觀，誤差亦很大。但話說回來，1.7萬億這個數目，較特朗普政府2017年的1.5萬億元減稅政策，其實只是略高一點而已。不過說多無謂，因為格陵蘭方面已明確表示這個島是「非賣品」。