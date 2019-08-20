美國婦以為患嚴重腎結石　陀足8個月才知懷三胞胎

傳說向流星許願願望就能實現，美國一名婦人的兒子的願望卻在一個「驚嚇交加」的情況下實現。來自美國南達科他州的格利茨（Dannette Glitz）日前突然感覺到腹痛，以為是自己的腎結石復發，但到醫院檢查時才發現自己懷孕34周，還是三胞胎，這讓她10歲的兒子十分開心，他之前看到流星時許願想要個弟弟，如今「我的願望實現了」。

丹妮特10歲的兒子想要「一個弟弟」及「兩個妹妹」的願望竟成真了（點圖瀏覽）↓↓↓

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《今日美國報》報道，格利茨10日產下健康的三胞胎，在被告知懷孕之前，她完全沒有孕吐等懷孕會出現的不適，直到某日突然感覺到腹痛，有過腎結石病史的她，覺得痛的感覺與腎結石很相似，便到醫院檢查，才知道自己懷孕了。

生產的過程更是驚喜不斷，一開始醫師告知準備好迎接一對雙胞胎，等到生產時，先生才發現還第三個胎兒。丹妮特表示當他們將這個消息告知身邊親友時，大家都因為她沒有任何徵兆而不敢相信，而她自己也完全沒有預見這樣的結果。

已育有兩個孩子的格利茨，本來預期不會再有小孩了，如今家中誕生新成員相當驚喜。而她10歲的兒子龍尼（Ronnie Glitz）則開心地接受電視台訪問，稱有一次看到流星時，因為很想要一個弟弟，他便向流星許願要「一個弟弟」，再給自己的妹妹「兩個妹妹」，還說自己知道弟妹們總有一天會出現。

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