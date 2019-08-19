泰國少年足球隊被困洞穴「翻版」　波蘭兩探險者失蹤

2018年6月23日泰國北部清萊府一支少年足球隊在男教練帶領下進入睡美人洞（Tham Luang Nang Non）探險，被困多天後全體奇蹟獲救。波蘭近日亦發生類似事件，2名山洞探險者8月17日起失蹤，與他們同行的人當天向有關方面報告兩人下落不明後，搜救人員開始大規模搜索。

兩人進入名為Wielka Śnieżna的洞穴後，至今下落不明。救援隊一名代表18日表示，暫時未能聯絡到他們。在兩人在可能缺乏食水、食物以及休息的情況下，情況愈發令人擔心。

他們所進入的是波蘭塔特拉山脈（Tatra mountains）中最大的洞穴，洞內一條狹窄的通道逐漸被洪水淹沒導致兩人被困。救援人員據報已準備使用爆炸品協助開路。

塔特拉自願搜救隊長克日什托夫（Jan Krzysztof）接受波蘭電視台TVN訪問時表示，能讓搜救人員到達2名失蹤者所在位置的唯一方法，就是進行一連串複雜的爆破行動。他說他們準備就此展開為期數日以至數周的工作。

第一隊搜救隊已在17日傍晚出動，然後再有兩組人起行，包括克拉科夫（Krakow）的消防隊工作人員。克日什托夫說，可能會有來自斯洛伐克（Slovakia）的救援人員加入。他們將面對洞內水浸的風險，可能會危及其安全。

山洞探險：兩名山洞探險者8月17日在位於波蘭與斯洛伐克邊界的塔特拉山脈（Tatra mountains）失蹤，圖為上塔特拉山國家公園的風景照。（High Tatras Slovakia Twitter）

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