【一分鐘看世界】透視中美「密會」、伊朗油輪放行、馬克龍晤普京

早晨，今天是8月20日，星期二。
陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
中美「密會」 貿戰柳暗花明？
中美貿易戰形勢似乎有變，華府上下頻頻開腔。鷹派的納瓦羅強調美國經濟強勁，並繼續支持對華徵關稅的政策；庫德洛則放風指如果中美代表會議順利，便將會實質恢復談判。特朗普此時就稱不想與華為做生意，稱曾與蘋果CEO庫克談過關稅問題，但沒有說明有否與習近平通話，更拋下「美國還沒有準備好與中國達成協議」的句子。數輪的中美貿戰高低起伏，這次在美國加稅後，雙方官員在紐約「密會」，然後美方逐漸放下姿態，這又是否意味談判出現轉機……（按此閱讀更多）
中美貿戰：特朗普拒談是否與習近平通了電話，只是堅稱不要糟糕的協議。（Reuters）
油輪獲釋 美伊對峙暫停？
英屬直布羅陀政府拒絕應美國要求，扣押原名為「格雷斯1號」的伊朗運油輪。該油輪亦已於當地時間8月18日晚上11時離開。直布羅陀方面解釋指，由於當地遵照歐盟法律，而美國對伊朗的制裁禁令並不適用於歐盟，故此無法向法院尋求扣押運油輪。雖然美國在這次油輪風波未能如願，但事件畢竟算在溫和局面下解決，分析認為美伊或可藉此機會解凍，討論包括阿富汗問題等共同利益……（按此閱讀更多）
伊朗油輪：直布羅陀政府拒絕應美國要求繼續扣押伊朗油輪「格雷斯1號」，油輪18日駛離當地。（Reuters）
多極化下的歐俄關係
G7峰會舉行前夕，法國總統馬克龍與俄羅斯總統普京舉行會晤。雙方談及有關伊朗和敘利亞問題，烏克蘭東部的武裝衝突亦是會談焦點之一。馬克龍希望普京同意參加新一輪的峰會解決烏東問題，惟普京強調要按原有機制處理。歐俄雖然在意識形態上各有不同，但在現今多極化的世界格局下，雙方在國際實務上走近，爭取雙贏局面，似乎已是一種趨勢……（按此閱讀更多）
李顯龍調整對中美態度
新加坡總理李顯龍不時就中美局勢發表意見，他認為中美兩國現時都未找到解決分歧的特效藥，指中美緊張局勢不會短期內解決，並將影響全球秩序。李顯龍強調，新加坡不會在中美之間選邊站。不過翻查他2016年的發言提到，支持美國維持在亞太的領導地位，而隨着中國與東盟日漸走近，李顯龍的立場亦始有轉變……（按此閱讀更多）
美國試射導彈 退《中導條約》後首次
美國正式退出《中程導彈條約》後，國防部首次試射了一枚常規配置的陸基巡航導彈，並在飛行約500公里後擊中目標。當局強調飛彈只是屬於常規配置，不會裝上核彈頭，但這亦足以顯示美國發展核子戰的動作。俄羅斯國防部長表示，俄方在中短程導彈問題上的對話大門仍是敞開，但強調如果華府不想談，就不要說假話……（按此閱讀更多）
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