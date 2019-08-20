美國婦帶健康囝囝狂睇醫生　做13次大手術　雙腳健全卻逼坐輪椅

美國德克薩斯州一名35歲的母親，在兒子才11天大時，就開始讓他不斷接受不必要的醫療檢查和程序，前前後後共帶他去看了323次醫生，甚至還接受了13次重大手術，這名母親於近日認罪，讓兒童接受不必要的看診，恐將面臨20年的有期徒刑。

根據《每日郵報》報道，這名母親鮑恩（Kaylene Bowen）在兒子克里斯托夫（Christopher）才11天大時，就開始讓他接受不必要的看診，明明身體相當健康，卻被母親帶去看診323次，在2009年到2016年期間，更被帶去接受13次重大手術，甚至迫克里斯托夫坐在輪椅上，讓他無法正常行走。

這件事一直到達拉斯（Dallas）醫院的工作人員發現克里斯托夫其實是位正常的小孩後，鮑恩的騙局才總算被拆穿，兒童保護部門也於2017年剝奪鮑恩對兒子的監護權，避免她繼續虐克里斯托夫。

鮑恩期把兒子弄成重病模樣，沒人想到他原本竟是健康小孩（點圖瀏覽）↓↓↓

+ 2

鮑恩甚至還聲稱，自己的兒子正在走向死亡，還有着罕見的遺傳疾病，並試圖想讓他進入肺部移植名單，接受臨終關懷治療，她殘忍的行徑令人不寒而慄。對此有醫生表示，鮑恩可能是患有孟喬森（Munchausen）症候群，通常患有這類症狀的母親，都習慣透過撒謊、誇大，甚至是編造孩童有各種醫學症狀來獲得關注。

鮑文的判刑聽證會也將在10月11日舉行，她未來恐將面臨2至20年的監禁。（Dallas County Sheriff's Office）

近日鮑恩已於達拉斯法庭上認罪，男童父親也表示：「我很高興她做了正確的事，謊言最終必會停止。」並提到希望「醫療虐待」的事件可以減少發生，因為沒有孩子需要忍受這樣的痛苦。而鮑恩的判刑聽證會也將在10月11日舉行，她未來恐將面臨2至20年的監禁。

延伸閱讀：

美國商務部長：延長華為「禁售令」寬限期90天

麥當勞菜單全點一遍！60樣擺滿桌 結帳金額嚇壞網友

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】