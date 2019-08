薩爾瓦多少女因姦成孕流產被判謀殺囚30年　終獲無罪釋放　

「感謝上帝,正義已經伸張。」埃爾南德斯(Evelyn Hernandez)在步出法院時說道。薩爾瓦多法院8月19日,就三年前一宗死胎案重審,埃爾南德斯終成功獲撤銷謀殺罪名。今次案件獲得重審,亦是同類案件的先例。

埃爾南德斯(粉紅衣)的案件輾轉三年,終獲判無罪。(路透社)

事發2016年,當時只有18歲的埃爾南德斯因遭性侵懷孕。但她不知道自己懷孕,至產前因嚴重腹痛就診時才得知。埃爾南德斯2016年4月在自家廁所產下死胎,被控以謀殺罪遭起訴,法院判其罪名成立,入獄30年。

案件一度引起國際社會嘩然,薩爾瓦多最高法院在2019年2月下令發還重審,埃爾南德斯獲釋。最終在19日獲法院宣判撤銷罪名。

法例禁止任何原因的墮胎

然而,這只是眾多薩爾瓦多婦女因墮胎被囚的冰山一角。薩爾瓦多信奉天主教,但成為全球墮胎法案最嚴厲的國家。法例禁止任何原因的墮胎,包括犯罪或緊急意外。埃爾南德斯當初便因法庭以「沒有做產前檢查,是誕下死胎的直接原因」為由,被判處謀殺罪成立。

獲悉無罪判決結果後,國際特赦組織(Amnesty International)美洲區域主任羅薩斯(Erika Guevara-Rosas)表示,這是薩爾瓦多婦女權益的重大勝利。

根據薩爾瓦多人權組織,墮胎無罪化公民團體(Citizen Group for the Decriminalization of Abortion)統計,自2000年至2014年期間,約有147名婦女因類似案件獲刑,其中最高刑期達40年。團體表示,他們正尋求對其中16宗案件重審。