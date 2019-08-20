薩爾瓦多少女因姦成孕流產被判謀殺囚30年　終獲無罪釋放　

「感謝上帝，正義已經伸張。」埃爾南德斯（Evelyn Hernandez）在步出法院時說道。薩爾瓦多法院8月19日，就三年前一宗死胎案重審，埃爾南德斯終成功獲撤銷謀殺罪名。今次案件獲得重審，亦是同類案件的先例。

埃爾南德斯（粉紅衣）的案件輾轉三年，終獲判無罪。（路透社）

事發2016年，當時只有18歲的埃爾南德斯因遭性侵懷孕。但她不知道自己懷孕，至產前因嚴重腹痛就診時才得知。埃爾南德斯2016年4月在自家廁所產下死胎，被控以謀殺罪遭起訴，法院判其罪名成立，入獄30年。

案件一度引起國際社會嘩然，薩爾瓦多最高法院在2019年2月下令發還重審，埃爾南德斯獲釋。最終在19日獲法院宣判撤銷罪名。

法例禁止任何原因的墮胎

然而，這只是眾多薩爾瓦多婦女因墮胎被囚的冰山一角。薩爾瓦多信奉天主教，但成為全球墮胎法案最嚴厲的國家。法例禁止任何原因的墮胎，包括犯罪或緊急意外。埃爾南德斯當初便因法庭以「沒有做產前檢查，是誕下死胎的直接原因」為由，被判處謀殺罪成立。

獲悉無罪判決結果後，國際特赦組織（Amnesty International）美洲區域主任羅薩斯（Erika Guevara-Rosas）表示，這是薩爾瓦多婦女權益的重大勝利。

根據薩爾瓦多人權組織，墮胎無罪化公民團體（Citizen Group for the Decriminalization of Abortion）統計，自2000年至2014年期間，約有147名婦女因類似案件獲刑，其中最高刑期達40年。團體表示，他們正尋求對其中16宗案件重審。