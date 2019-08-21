fb、Twitter不再是禁地　中國網民「英文攻勢」搶佔輿論

社交網站Facebook、Twitter日前宣佈，封阻多個被指散播香港示威不實資訊的「假帳戶」，這些帳戶多是來自中國，Twitter更指有理由相信這些帳戶獲官方支持。 不過，相比過往一周中國網軍在國外社交媒體「瘋狂洗版」的浪潮，這數百個被封鎖的帳戶僅是冰山一角。由香港反修例風波引發的國際輿論戰，中國網民大舉「出征」，而且令人注目的是，他們比以往發表更多的英文帖文或言論，希望將自身一直以來認同的中國價值觀，告知世界：不是只得歐美國家，才有資格定義普世價值……

這次Twitter封鎖了936個帳戶，Twitter指出有關帳戶是來自同來中國內地的IP位址，同時亦稱會給背後有國家支持的新聞媒體一個月時間，撤走在Twitter上已經投放的廣告。而Facebook則表示追隨Twitter的做法，一共刪除7個專頁、3個群組及5個帳戶。

雖然Twitter在香港不是最盛行的社交網絡媒體，但在歐美國家卻是政治輿論的主要陣地，也成為外國人了解香港事態的一道主要窗口。（路透社）

早在2016年美國總統選舉，已有質疑聲音指出，俄羅斯媒體在網絡中發放大量企圖影響選情的假消息、假新聞，故Facebook、Twitter等社交媒體平台事後將大量涉事專頁、帳號刪除。及後在2017年，Twitter和Facebook則禁止RT和Sputnik兩個俄羅斯官辦媒體，在其社交平台上賣廣告。

在通俄門風波後，美國社交平台對於政治輿論及假消息的管控更見著迹。去年11月中期選舉前夕，Facebook刪除了115個被指企圖操控選舉、與俄羅斯網絡情報中心有聯繫的帳戶。今年6月，Twitter因應美國制裁而刪除接近4,800個與伊朗政府有聯繫的帳號。目前，Twitter更不再容許國營傳媒在平台上賣廣告。

今次由香港反修例示威引發的國際輿論博奕，性質與其相似，只是針對對象是「網軍」人數更多、規模更大的中國。

部分來自中國的Twitter帳戶發表的帖文。（網上圖片）

近幾個星期，香港示威行動成為中國內地網絡上的熱門話題，多個有關示威行動、警民衝突、暴力行為之類的字眼標籤，網民熱烈討論。內地媒體及通訊軟件如微博、微信，網民言論及文宣幾乎是一面倒支持香港警察、反對示威者暴力行為，「愛國」、「愛香港」、「熱烈擁戴紅旗」的帖文鋪天蓋地。這種情況，在2014年的佔領行動發生期間也有出現過。

不過，這次網絡輿論大戰，或者是部分西方媒體所形容的「媒體戰」（Media War）給人一種印象是，來自中國的聲音不只希望只在國內圍爐取暖，而是想「走出去」，搶佔國際輿論陣地。

「英文攻勢」冀主導國際輿論？

根據多個被封的Twitter及Facebook帳戶，它們發表的文字絕大多數以英文為主。顯然，這些被封的帳戶的資訊接收目標群，正是面向全球讀者──不只是海外華人，是要將中國內地的民間聲音帶到世界。

最近數周，香港示威行動成為中國內地的熱門話題，輿論頗為一面倒。（美聯社）

過去，西方傳統價值觀一直主導了大部分先進現代國家的思想導向，這可以體現在新聞報道、書籍、電視節目、電影之類的媒介，由於歐美國家在傳統媒體的影響力被及全球，這個結果也是理所當然。

不過，當互聯網這一媒介誕生後，尤其是Facebook、Twitter之類的社交媒體成為日常言論交流場所，除西方聲音之外的價值觀，原來也可以透過傳播度極廣的互聯網宣揚出去。而在網絡廣告日益盛行下，國家機器能夠打造抗衡西方價值的機會便越來越大。

這次中國網民「走出微博」，大肆「進軍」國外社交媒體，讓五星紅旗圖案、愛國標語鮮有地在Facebook、Twitter、Instagram等平台出現「洪水式」文宣，加上採用針對國外網民而發出的「英文攻勢」。可見部分中國網民藉着香港示威事件，搶佔國際輿論的意圖也是相當明顯。而再想深一層，希望與西方價值為主的輿論分庭抗禮。香港近月的示威行動，已變成中國與西方爭奪主流價值觀定義權的新戰場。

社交網站容許包容政見不同的聲音，但不代表容許「假新聞」橫行無忌。（路透社）

「防火牆」原來這麼容易便能打破？

不過，仔細一想，我們會發現這些帳戶的建立來源，究竟是官方還是民間組織自發，根本無從稽考。但唯一可以肯定的，由於中國本身有「網絡防火牆」，這次修例風波引發內地網民大規模「出征」國外社交媒體，這個「牆」本身的「高度」是否由官方故意降低，默許網民的「出征」行動？

可以肯定一點是，來自中國的聲音現在着重的不只是國內的輿論導向，也希望更上一層主導國際輿論。

媒體戰不能合理化製造「假消息」

其實，媒體戰本身就充滿着主觀的價值判斷，公說公有理，婆說婆有理，這種情況不只在中國，在美國、英國等皆有先例。如果在新聞道德倫理的角度來看，我們對一宗「事實」可能有不同的「解讀」──這是政治立場取態的不同。在資訊爆炸的年代，網民亦需要留神判斷消息的真偽。