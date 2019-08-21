意大利撒丁島狂裝40公斤白沙欲帶回國　法遊客被捕最高可判監6年

法國一對情侶前去意大利撒丁島（Sardinia）旅遊，眼見白色沙灘太美，竟狂裝了重達40公斤的白沙想帶回家，如今可能面臨最高6年的牢獄之災。

撒丁島的白色沙灘絕美，企圖帶走白沙留念卻隨時要坐牢（點圖瀏覽）↓↓↓

CNN 20日報道，撒丁島沙灘上的白沙受到法律保護，企圖帶走被抓到不但會遭罰款、甚至還可能坐牢。日前被逮捕的這對法國情侶聲稱不知道此舉違法。但意大利警方可不買帳，表示沙灘上都設有多國語言的警告標語。這對情侶是在北部波爾托托雷斯（Porto Torres）準備搭乘渡船返回法國時，被巡邏警察發現車上有瓶裝的沙子而被逮捕。警方共從兩人車上一搜出14大瓶、重約40公斤的白沙。

警方指出，撒丁島海灘的白沙和石頭偷竊案很常見，因為網路黑市上有需求。當地居民對於遊客偷竊白沙和石頭的行為感到憤怒，認為這些遊客偷的是下一代的未來，威脅脆弱的生態環境。由當地警方成立的Facebook專頁「被劫掠的撒丁島」（Sardegna Rubata e Depredata）指出，過去20年來總共抓到數十噸的盜採白沙，每年進入夏季尾聲，他們都會把這些白沙運回海灘。

這兩名法國遊客如今面臨3000歐元的罰款，以及為期1年至最高6年的牢獄之災。

「被劫掠的撒丁島」Facebook專頁貼出遭盜採白沙及貝殼的照片，數量驚人（點圖放大）↓↓↓

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