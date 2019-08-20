特朗普欲買格陵蘭＋退出《中導條約》　跟這種武器有關？

美國總統特朗普8月18日的言論，間接證實一些美國媒體報道他有意買下格陵蘭一事，美國且在19日測試一枚地面發射的中程巡航導彈。 美國在退出《中程導彈條約》（INF）數周後動作頻頻，令想猜想華府下一步想如何布局。有專家認為這是跟俄羅斯在開發的極音速（hypersonic）武器有關。

台灣軍事專家王臻明在Facebook發文分析，指美國表示有意向丹麥買下格陵蘭、美俄相繼退出中導條約，以及中國在南海試射長程反艦飛彈，它們看來風馬牛不相，其實是有關係。除了三個國家國際戰略的考量，還有極音速武器發展的因素。

王臻明說，「極音速彈道導彈有兩種推進方式，一種就是以彈道導彈為載具，這也是美國退出條約的原因之一，如果被條約限制，明年美國就無法進行一連串的試射。」

他指出，目前攔截彈道導彈的方法，一是在飛彈發射進入高空之前，另一種就是它落下時進行終端攔截。但極音速彈頭飛得太快，在終端攔截效果太差，因此要在它進入高空之前攔截，這就要將攔截系統向前部署，他認為這有可能是特朗普想將格陵蘭買下來的原因。

路透社4月的報道引述西方武器研究員指出，極音速導彈以音速逾5倍或是每小時6200公里飛行，部份更將可快至時速2.5萬公里，這是現代客機約25倍的速度。

他指出除了美國，中俄都在致力研發這種武器。中國稱近10年的用彈道飛彈射擊航空母艦的威脅可能逐漸成真，而中國的「長程反艦彈道飛彈」就是搭載極音速彈頭的彈道導彈。有美國國防部官員在2018年警告，中俄在這方面的技術已超越美國。美國不得不加快腳步，以免被兩大對手拋離。