【一分鐘看世界】約翰遜脫歐大計、G7峰會、美國對中國示好？

早晨，今天是8月21日，星期三。
陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
約翰遜釋放脫歐「正能量」
英國傳媒近日披露政府內部文件「黃鵐行動」，顯示英國一旦無協議脫歐，或面臨糧食和藥物短缺，惟英國政府拒絕公布更多詳情。首相約翰遜表示，英國脫歐後會立即終止歐盟自由流動規定，呼籲德法兩國妥協，重新談判協議。他又去信歐洲理事會解釋補底方案不可行，惟歐盟質疑未有提出「實際的替代安排」。上任快一個月的約翰遜出赴歐洲展開遊說，抱持滿滿正能量希望為脫歐帶來新景象，惟現實卻是英國滿手「爛牌」……（按此閱讀更多）
英國脫歐：約翰遜首次外訪與法德領袖會面，將試圖說服對方就脫歐達成新協議。（AP）
放寬華為押後關稅 僅是掩眼法
華府延長放寬華為限期90日，公司發聲明指此舉無礙經營，華為創辦人任正非也強調有信心公司不受實體清單的影響。外界對於特朗普政府暫緩華為禁令的解讀眾說紛紜，有美媒指這與禁令放寬前，特朗普與英特爾和高通等華為重要供應商的高層會面有關；德國媒體則指這是為了減輕美企損失，降低美國經濟衰退的可能。儘管特朗普在華為和關稅問題上放輕手腳，但兩個舉動均違背大阪「習特會」共識，分析認為這或許預視背後天龐大的中美糾紛……（按此閱讀更多）
中美貿戰：任正非接受專訪時表示，以目前的政治氣候而言，預期華府未來不會解除對華為的出口限制。惟他強調，不會在貿易戰上妥協，以換取美國對華府解禁。（AP）
G7峰會焦點多
七國集團G7領袖即將再次聚首一堂，召開峰會。有日媒報道，各國間就氣候和自由貿易等議題存在意見分歧，導致峰會可能迎來44年首次沒有首腦共同宣言的結果。這個原為八國集團的組織，但自從俄羅斯2014年退出後變成七國，儘管法國總統馬克龍積極拉攏，但普京認為G8「此情不再」。分析認為，這次G7峰會的焦點除了英國首相約翰遜就脫歐演法之外，「我行我素」的特朗普更是一大變數……（按此閱讀更多）
美試射導彈與俄國新型武器有關？
美國正式退出《中程導彈條約》後，首度試射陸基巡航導彈。國防部指出，這次試射的是屬於常規配置巡航導彈，並沒有裝上核彈頭，惟這仍引起外界關注美國加強核子戰能力的情況。俄羅斯對美國行為表示遺憾，但強調不會被挑釁，也稱不會被拉進昂貴的軍備競賽中。美國試射飛彈看似是展示姿態，但配合近期特朗普有意購買格陵蘭一事，有軍事專家認為，這或反映美國有意抗衡俄羅斯開發的極音速武器有關……（按此閱讀更多）
意大利總理請辭 政局危機待解
意大利副總理兼極右聯盟黨領袖薩爾維尼對總理孔特發動不信任動議，試圖藉此令聯合政府解體並提前大選。孔特在辯論大會上狠批薩爾維尼為了政治利益而出賣政府，並於同日請辭。這個原先由極右與民粹政黨組成的政府已多有不合，如今更面臨分裂局面。總統馬塔西拉將約見各政黨領袖，尋求組成新的政府，防止國會解散……（按此閱讀更多）
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