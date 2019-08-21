Facebook推新功能　用戶能選擇停止共享網絡瀏覽紀錄

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社交網站Facebook在8月20日表示，正在調整政策，允許用戶清除Facebook在第三方網站和應用程式上收集的用戶數據，以保護隱私。有關功能名為「Facebook以外活動」（Off-Facebook Activity），8月20日在愛爾蘭、韓國和西班牙推出，並會在未來幾個月提供予全球用戶。

Facebook一直有與第三方網站和應用程序共享用戶數據，以提供具針對性的廣告。例如服裝網站可以透過收集瀏覽裝置的數據，再分享給Facebook，當Facebook對應到用戶的帳戶，便會在頁面顯示相關廣告。用戶以後可透過「Facebook以外活動」查看紀錄，並關閉部份或全部的數據共享功能。

在這種情況下，雖然Facebook仍會收集用戶數據，但有關數據並不會與用戶Facebook上的個人信息連結，意味瀏覽記錄與個人資料分開，以保障個人私隱。例如廣告商不會知道瀏覽廣告的特定用戶，只會知道某一用戶曾瀏覽廣告。但關閉數據共享或清除紀錄不代表能徹底刪除儲存於Facebook伺服器的資料。

Facebook相信，新功能會對公司廣告業務產生一定影響，但強調讓用戶能夠控制自己的數據更為重要。

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