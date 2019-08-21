裕仁天皇「拜謁記」　揭示日本政府如何阻止日本反省歷史

日本放送協會（NHK）在8月19日，日本終戰紀念日不久，公開了名為「拜謁記」的交談記錄本。這部由已故宮內廳前長官田島道治的手抄本，記錄了昭和裕仁天皇對二戰與投降後的真實想法。

日本放送協會（NHK）的特輯專頁，介紹着已公開拜謁記的內容。（NHK截圖）

公開的拜謁記共18冊，由不同大小的記事本以日記形式寫成。內裏記錄了613次與裕仁天皇會面，近330小時的對話記錄。在田島後人的努力下，記錄得以保存過來，部分予以公開。

經專家確認，會面內容幾乎無被記錄在原有的官方紀錄《昭和天皇實錄》中，屬一級史料，補充了更多不為人知，裕仁天皇的秘密。

明確表明反省戰爭 有退位意願

公開的內容，主要集中在二戰與投降前後，裕仁天皇的意見，及對個別人物的評價。其中的焦點，是裕仁天皇曾明確表示對戰爭的悔恨，和退位的意願。

1952年《對日和平條約》正式生效，裕仁天皇在5月3日出席日本恢復獨立慶祝儀式，發表演說。裕仁天皇原想在致辭中，加入對戰爭的反省字眼，他向田島表示：「我感到了極大懊悔」。裕仁稱希望在講稿中加入當時他忽視了軍隊專橫，要反省不再重蹈覆轍的字句，但遭時任首相吉田茂的反對，最終刪除。

被刪去的內容還包括一段寫着「與列國交戰、導致人命損失、國土縮小、令人陷入不安焦慮，對此遺憾之致，回顧國家史跡，悲痛悔恨」，顯出裕仁天皇對戰爭充滿懊悔。

戰後盟軍佔領日本，進入佔領時代，美國透過大規模的政治及社會改革，重塑近代日本。（Getty Images）

只要國民希望便會退位

日本戰敗後，戰勝的同盟國召開遠東軍事法庭，追究日本戰爭罪行。裕仁天皇因得到當時官員與專家的說服下，美國決定保留天皇制而未被送上法庭。裕仁天皇在當時多次表達有意退位的意思，其中提到「只要國民希望，他會毫不躊躇地退位下來」。

而在1949年，裕仁天皇再次談到若形勢容許他會考慮退位或讓位，並說道要否趁機會讓兒子，現成為上皇的明仁離開日本。

東京審判時才真正認識南京大屠殺

在1952年，裕仁天皇提到有關他對戰爭的懊悔時，表示他對兩事耿耿於懷。第一是對美國及英國的宣戰，第二是南京事件，即南京大屠殺。

裕仁天皇表示，當年他雖然似乎聽到類似南京大屠殺的消息，但均沒有人向他報告真實情況，直到戰後審判才知道發生此事。裕仁對此感到非常震驚，並稱感到受政府及軍民全體的背叛。因此認為必須反省，才能避免事件再次發生。

專家指出從此可得悉裕仁天皇多少知道南京大屠殺的存在，但同時揭露軍隊沒有把戰爭的實情稟報，可一見當時日本軍人與政府的質素。

在裕仁天皇的對話中，經常提到不滿軍隊的「下剋上」情況，所謂的下剋上，是指「以下犯上」，無視天皇意願獨自行動的情況。他特別提到當進入東條英機內閣時候「情況已不受控制」，對此感到懊悔不已。

1941年陸軍大臣東條英機成為首相，發動太平洋戰爭把二戰推向最高峰，亦把日本推向徹底失敗。（Getty Images）

再證日本政府阻止日本反省歷史

不論是裕仁天皇，還是平成的明仁天皇，過去有很多研究或史料均指出，他們曾對日本發動戰爭感到後悔，或希望對侵略的國家表達歉意。但在官方的正式場合中，這些更富真誠的道歉均被當年的政府「刪除」，拜謁記的公開，再次證實了這一點。

如近日爭議最大的日韓關係中，據天皇近身侍從長入江相政的記錄，裕仁天皇曾在1982年私底下說過「（日本）曾對朝鮮做過很過分的事」，對日本過去吞併朝鮮半島感到後悔。但這些都沒法在官方的對話中公開，天皇只能透過近身隨從，間接表達意思。

裕仁天皇已逝，在今天除討論裕仁應否為戰爭付上責任之餘，應當進一步探討當代日本政府，如何影響天皇。日本天皇為名義上的國家元首，不但沒實權，連發言權均被政府控制。日本政府戰後極力迴避對戰爭反省，如何影響着日本戰後發展以至今天，值得深思。