【國際媒體戰】中國網民「走出去」　防火牆為何時高時低？

社交網站Facebook、Twitter周一（19日）宣布，近期根據「平台操縱政策」（platform manipulation policy）封鎖了大量來自中國的賬號，因這類賬號存在垃圾信息、有組織的行動、假賬號、有組織的活動或躲避封號等行為。Twitter更指，有理由相信這些帳戶獲中國官方支持，以「刻意在香港問題上搬弄是非，嘗試干擾香港示威運動」為目標。 應該說，這股來勢洶洶的「愛國」勢力背後，縱然有政府鼓舞，也應是確實發自民間。頗令人莞爾之處在於，人人皆知中國存在封鎖境外網絡的「牆」，但這無阻中國網民「走出去」，在國際輿論佔據一席之地。

「牆」是什麼？

中國在1994年加入互聯網，次年向民眾開放，被視為對外開放政策的延續。但在中國人首次接觸網絡的同一時期，當局便開始研發能夠監視網絡信息、屏蔽特定網址的技術，即「金盾工程」。自2000年以來，這套技術為俗稱「防火長城」（The Great Firewall）的大型網絡審查機制奠定基礎。

「防火長城」能夠封阻當局不認可的網站、強令搜索引擎過濾「有害」內容，並獲取民眾的上網紀錄、連結國家安全機構。報道續指，中國政府擁有一支最少5萬人的網絡審查團隊，另外召集一班社交網絡KOL，估計每年發布逾5億親政府的評論。根據《南華早報》引述Greatfire.org報道，在全球1000大網站之中，最少135個網站在中國內地無法進入，當中包括Facebook、Twitter、YouTube、Google等。

中國網民：港人普遍使用的Facebook，中國內地早在2009年已經封禁。圖攝於香港街頭。（AFP）

翻過「牆」頭的是誰？

然而高牆之下不無例外，「防火長城」也並非密而不漏。其針對的對象，很大程度上只是一般國民。例如經當局批准在國內營運的跨國企業，能夠通過電訊公司獲得合法的「翻牆」服務——VPN（Virtual private network），而這也是諸多普通國民所使用的「翻牆」渠道。

另外，部分官方傳媒會利用不受「牆」限制的境外代理公司，在被封阻的網絡平台發布內容。《人民日報》、新華社、中央電視台CCTV均有自己的Twiter專頁，活躍於境外社交網絡，與國際媒體互動。此外，這些官媒亦不時在Facebook和Twitter購買廣告位，針對香港示威發表負面或批評看法。

處在風口浪尖的官方傳媒，在國內則着眼於稱頌民間組織的自發愛國行為，當中最受矚目的莫過於「帝吧」與「飯圈女孩」。這兩股網民勢力在最近數周組織「出征」行動，蜂湧Facebook、Twitter、Instagram、連登等「牆」外社交網絡，就香港事件展開罵戰。

中國網民：圖為「帝吧出征」的海報。（微博）

網絡亞文化變「主旋律」

令人啼笑亦非的是，「帝吧」和「飯圈女孩」這兩個網民團體，原本是中國網絡亞文化（sub-culture）的代表，原本應是全然沒有交集的兩個群體。

「帝吧」即「大帝貼吧」的簡稱，最初是中國足球球員李毅的粉絲為他開設的百度貼吧。傳聞他曾自誇自己可媲美法國傳奇球星、花名「大帝」（King of Highbury）的亨利（Thierry Daniel Henry）。百度貼吧是內地最早的網絡論壇之一，「帝吧」迅速聚集大量男性網民，當中不少人並非球員擁躉，而是以嘲諷心態加入討論，內容也從足球延伸至時事、社交、八卦等等。

自從2000年代創立，「帝吧」孕育一批亢奮的「網軍」，以激進的方式展現其愛國主義的一面。例如他們曾「討伐」傳聞不尊重中國粉絲的明星，韓星super junior、G-dragon均在其列，形式多為在該明星的貼吧發布「討伐」貼文，當中頻頻出現粗俗文字。以「帝吧出征」為名，這班網民製造一場又一場帶有沙文主義色彩的狂歡，也因此數次被百度官方整治。

中國網民：圖為中國網民製作的「帝吧」與「飯圈女孩」海報。（微博）

而「飯圈女孩」指的是某位明星的「死忠」，不時被網民貼上「狂熱」、「無腦」的標籤。過往這一團體與政治相隔甚遠，今次卻被香港示威事件激發愛國情緒，運用為Idol「控評」（即操控評論）等粉絲獨有的技巧聲援「阿中」（即中國）。

原本屬邊緣群體的「死忠」和「憤青網軍」，如今得到共青團中央及其他官方機構背書，一躍成為「民間愛國組織」。但以這種形式「走出去」的中國網民，將為中國呈現怎樣的國際形象，又是另一個話題。

輿論控制的水閂？ 「牆」可高可低

在稱讚中國網民搶佔國外輿論場的同時，官媒卻避談「翻牆」行為的合法性。實際上，企業及個人提供未經中國政府認證的VPN服務是違法，當局從2015年開始進行數次打擊非法VPN的行動，勒令大批「翻牆」手機程式下架，提供和銷售這一服務的人士被罰款，甚至有人經歷牢獄之災。不過，在過去十數年間，使用VPN卻一直是「灰色地帶」，官方對於各VPN運行情況的管控也是時寬時緊。

中國網民：自2015年開始，未經中國政府認證的VPN「翻牆」服務屢遭封禁。（AFP）

從過往事例可看出，中國政府擁有調節「牆」之高低的方法，普通網民「翻牆」的難度也隨之變化。通常在重大政治事件時間節點即將到來時，大批VPN會突然失效，令「翻牆」格外困難，背後體現當局維護社會輿論穩定的考慮。2015年中國紀念二戰結束70周年、2016年全國人大、2017年中共「十九大」召開時，均出現這種情況。

由此可見，對於中國政府來說，「牆」的作用並非一味阻隔外界信息，而更像是把控國內網民能夠接觸到的信息量的「水閂」，目的仍是維持社會穩定，確保「社會主義核心價值觀」能夠愈發佔據內地輿論的主導地位。也因此，亦可以預估，隨著「社會主義核心價值觀」愈發得到國內網民的認同，官方對於互聯網訊息的管控，亦會有所變化。

中國國家主席習近平2013年8月在一場非公開講話中稱，「互聯網已經成為輿論鬥爭的主戰場」。因此，當這批「帝吧」及「飯圈女孩」自發組織類似此次的活動，這顯然是中國官方喜聞樂見的。而當這類人群嘗試搶佔國際「戰場」，中國政府是否會反過來調低「牆」的高度，讓在「牆」內建立起愛國價值觀的中國網民「走出去」影響外界輿論，值得外界關注。