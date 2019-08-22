【一分鐘看世界】中日韓外長會、俄重返G7？國際媒體戰

早晨，今天是8月22日，星期四。
炎熱的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
中日韓外長會議 堅持三方合作
中日韓外長會議在北京舉行，三方就日韓關係、朝鮮半島、自由貿易問題等交換意見，同意日韓磨擦不應影響三國合作。日韓外長日同分別舉行雙邊會談。惟雙方在戰時歷史和貿易等問題上的分歧依舊，但同意繼續對話。韓國加強對日本進口食品放射性物質檢查，也尚未確認延續延續《韓日軍事情報保護協定》。現時正值日韓關係緊張，中國擔當了中間人的角色，從三方會議的選址古水鎮更見用心良苦……（按此閱讀更多）
中日韓外長：中國外交部長王毅、日本外相河野太郎和韓國外長康京和在會後同意，即使日韓之間存在分歧，但不會影響三方的合作。（AP）
G7如何回到當時？
七國集團峰會即將召開，英國和非成員國俄羅斯成為焦點。迎接後脫歐時代前夕，英國首相約翰遜對其餘6國都各有所求，他首先要歐盟核心法德意3國爭取在脫歐上的支持，維持與美國的「特殊關係」，以及與日本和加拿大達成貿易協議。另一邊廂是俄羅斯重返G7的呼聲漸高，箇中關鍵在於各國能否妥善處理烏克蘭問題，東道主馬克龍便施展「外交自信」試圖說服普京重返G8，惟結果似乎不如所料……（按此閱讀更多）
G7峰會：G7峰會舉行在即，外界關注俄羅斯會否重返集團，惟經過馬克龍和普京的會面後，相信各國要先妥善解決烏克蘭問題後才有可能發生。（AFP）
Twitter、Facebook成輿論戰場
社交媒體Twitter和Facebook關閉一批來自中國的帳戶，指其散播有關香港反修例示威的不實資訊。內地網民大舉「出征」反擊，更一反常態地以英文帖子「輸出」中國價值觀。在網絡盛行的年代，社交平台早就是輿論的戰場，全球更掀起一股國際媒體戰的風氣。在這次內地網民「走出去」的行動中，更不難看見國家在背後的角色，然而在嚴格監控網上言論的中國，這道「防火牆」的高低又是如何釐定……（按此閱讀更多）
特朗普購島夢告吹
特朗普興致勃勃想要購買世界第一大島格陵蘭，不過遭丹麥和當地政府連番拒絕，特朗普亦以此為由取消與丹麥首相的會面。丹麥王室對此表示驚訝，而該國首相弗雷澤里克森也表示遺憾，指當局原本早就預備好與特朗普討論應對北極地區的挑戰。特朗普這次購島夢落空，除了引發外交風波，在中美貿易戰背景下，更牽涉到北京的稀土禁令……（按此閱讀更多）
蘇丹聯合過渡政府成立 新總理上台
蘇丹推翻獨裁政府後，經歷逾4個月的動盪局面，過渡軍事委員會終於正式批准了由軍方和平民代表組成的11人聯合主權委員會，並任命了擁有國際事務經驗的經濟學家哈姆杜克出任過渡政府總理。哈姆杜克聲言要維持和平及解決經濟危機。惟有反對派擔心，當地軍人管治根深柢固，為期3年的權力共享機制或未能達到預期效果……（按此閱讀更多）
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