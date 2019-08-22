世衛：食水含微塑膠對人類健康沒構成太大影響

微塑膠污染問題嚴重，除了散佈在空氣中，海洋、地下水、甚至是食水都有微塑膠的蹤跡，世界自然基金會（WWF）6月一份研究指每人每周可能吸入大約一張信用卡大小的微塑膠。 世界衛生組織（WHO）8月22日公布研究報告，指人們飲用含微塑膠的食水對健康不會構成太大影響，但強調需要作更深入研究。

世衛的報告指，近年的研究發現自來水及樽裝水含有微塑膠，引起公眾對健康的憂慮。報告提到這些微塑膠主要來自雨水或是冰雪融化後的水流經地表產生的水流，以及水源受到污染。有證據顯示，部分樽裝水在入樽或包裝過程中滲入微塑膠。

報告提到，在水中發現的大部分微塑膠直徑大過150微米，通常會被人類排出體外，而較小的微塑膠粒則會穿過腸璧，到達其他組織。

科羅拉多州採集的雨水經顯微鏡可看到，雨水中含有不同顏色塑膠微粒。（美國地質調查局）

世衛：沒影響不等於無害

世衛公共衛生、環境和健康問題社會決定因素部（Public Health, Environmental and Social Determinants of Health）官員戈登（Bruce Gordon）認為，這份報告的重點是向外界說明，根據目前的評估，飲用含徵塑膠的食水對健康影響不大。世衛不建議大家定期監察食水的微塑膠含量，認為研究重心是它們進入腸胃的影響。

有份參與研究的世衛技術專家迪法蘭西（Jennifer De France）表示，目前大家對這些極小微粒的認識不多，因此需要更多研究它們對人類身體及自然環境的影響。而英國國家海洋中心（National Oceanography Centre）研究員霍頓（Alice Horton）認為，即使目前沒有數據顯示微塑膠對人類健康造成影響，但不代表它們無害。

印度新德里和印尼雅加達的食水都被驗出含微塑膠。（視覺中國）

水源污染年致百萬人喪命

世衛指，來自水源的最大健康威脅是微生物病源體，包括人類和牲畜的排泄物污染水源，其中在污水處理設施不足的落後國家，致命的瘧疾問題更為嚴重。戈登表示，全球有20億人飲用受排泄物污染的食水，導致每年有大約100萬人喪生，他認為這是各國政府需要重視的問題。

（綜合報道）