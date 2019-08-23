【外遊注意】巴塞隆拿暴力搶劫案急升　西班牙商戶：情況已失控

英國BBC報道，西班牙熱門景點巴塞隆拿近日發生數宗暴力搶案，受害者除了觀光客，還包括阿富汗駐西班牙大使羅梭（Humayoon Rasaw）。統計顯示巴塞隆拿暴力犯罪案例的確大幅攀升，引發居民警覺，市府官員則稱情況已惡化為「犯罪危機」。

阿富汗駐西班牙大使羅梭18日晚間在巴塞隆拿市中心被搶劫，數名搶匪將他推倒在地，搶走他的手錶，羅梭腿部因此受傷。同日晚間，一名91歲法國老婆婆於巴塞隆拿市中心幾個街區外被搶，搶匪奪走她的項鍊，造成她頭部受傷。兩天前，同一區域有一名德國遊客被搶受傷送醫治療。巴薩隆拿市政府治安負責人貝托形容如今情況有如「犯罪危機」，統計數據證實當地治安惡化，暴力犯罪案例大增。

犯罪率上升 官員：是奧運惹的禍

總體而言，今年前6個月巴塞隆拿犯罪案例比去年同期增加9%，暴力犯罪較去年同期增加31%，而針對商家的武力搶劫則增加66%。過去3年，整個城市暴力犯罪案例增加近六成。格拉西亞大道是貫穿巴塞隆拿市中心的主要街道，該街道商家協會會長桑斯表示：「如今應該承認情況已經失控了。」

巴塞隆拿當局和警方正設法解決犯罪問題，但他們表示，找不出任何顯著的原因能夠解釋這種犯罪上升趨勢。巴塞隆拿有160萬居民，去年吸引1,600萬遊客。蘭布拉大道和舊城區等遊客密集區，原本就常有扒手和小混混出沒。巴塞隆拿市政府一名官員表示，城市犯罪率上升是巴塞隆拿1992年舉辦奧運後成為熱門旅遊景點的「附帶效應」。

偷東西不用關 律師：法律無作用

然而，也有人將犯罪潮歸咎於西班牙的法律制度。2015年西班牙進行刑法改革，輕罪初犯很少入獄，即使再犯被捕，如果偷竊的財物價值低於400歐元，通常是罰款了事，而非坐牢。莫林斯法律事務所的馬祿艾爾達告訴《加泰隆尼亞晨報》：「立法和司法權無法回應我們社會的特定問題：竊盜慣犯。」他表示，目前的法律架構，讓職業竊賊某種程度上不受處罰。其他人則指責巴塞隆拿城內沒有成人陪伴的未成年移民。

西班牙保守派人民黨的費南德茲今年稍早表示，這些未成年移民8成來自摩洛哥，他們常會淪入罪犯圈子，影響他們和所居住的街區共存。不過，市府並無統計數據支持費南德茲的說法，巴塞隆拿女市長艾達・魁科洛領導的市政府表示，不應將未成年移民污名化。

市政府消息人士指出：「這些無人陪伴的未成年人在巴塞隆拿是社會問題，但我們從未將他們的存在和城市犯罪率上升連結。」雖然反對派指責魁科洛在犯罪問題上態度軟弱，但她已增加城市治安預算。官方數據顯示，去年的打擊犯罪資金上升16%，而今年的治安預算上升11%。此外，巴塞隆拿市政府表示街上警力不足後，加泰隆尼亞政府已同意今年9月在巴塞隆拿額外部署300名警察。

有人將犯罪潮歸咎於西班牙的法律制度。2015年西班牙進行刑法改革，輕罪初犯很少入獄，即使再犯被捕，如果偷竊的財物價值低於400歐元，通常是罰款了事，而非坐牢。（資料圖片／視覺中國）

城市陷犯罪危機 市府：被誇大了

除了竊盜案外，最近幾個月暴力犯罪造成的死亡人數激增也令人擔憂。今年6月，一名和政府代表團一同訪問巴塞隆拿的韓國女子，在街頭遭搶匪硬搶皮包時摔倒，導致頭部受傷而死。此類事件已讓一個因陽光、海灘、酒吧和歷史而被喜愛的城市帶來不良宣傳。

該市治安負責人貝托堅稱，這類問題不應被誇大。貝托說：「和其他城市諸如巴黎、倫敦或羅馬相比，巴塞隆拿依舊是個安全的城市。」加泰隆尼亞警方發言人說：「這是個龐大、複雜的城市，許多因素都在發揮作用。」他指出警方已提高逮捕率，遏止犯罪率上升，也表示：「我們不相信背後只有一個原因造成這一切發生。」

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