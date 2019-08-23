美媒測試結果：多款iPhone輻射超標　iPhone 7逾兩倍最嚴重

手機帶有一定輻射，雖然未知長期近距離接觸使用會對人體造成甚麼影響，但為確保安全，製造商以及多國政府都就此設有限制。美國有傳媒近日進行調查，發現多款iPhone輻射水平超出法定標準，其中以iPhone7最嚴重。

iPhone 7是當年蘋果最暢銷的手機之一，測試報告指iPhone 7輻射超標最嚴重。（Getty Images）

《芝加哥論壇報》（Chicago Tribune）與一間實驗室共同合作，為多款手機進行測試。測試分兩種方法，第一是按照美國聯邦通信委員會（FCC）認證要求和規定測試，第二是經與手機製造商溝通後，更改電話設定後再測試。

多款iPhone超標

測試結果發現多款iPhone，包括iPhone 7、iPhone 8及iPhone X均在測試中超標，只有iPhone 8 Plus在標準之內。其中iPhone 7的輻射超標量最高，平均兩倍多。

報告引起相關手機製造商及FCC的注意，蘋果公司（Apple Inc.）對測試結果提出異議，指《芝加哥論壇報》的測試方式與蘋果實驗室測試不同，經調整後再測試也有問題，但未有具體點出有什麼問題。蘋果聲明指出，所有手機包括iPhone7均符合FCC安全認證及標準。

FCC則回應指他們非常重視事件，將會自行再作測試，以驗證結果。

iPhone 7的測試結果，顯示不論是標準或是經調整後的測試都超標。（芝加哥論壇報網頁截圖）

不應忽略手機輻射可造成潛在健康影響

報道另外亦測試了三星的Galaxy S8、Galaxy S9及Galaxy J3。發現在當電話距離身體10至15毫米時，輻射值為安全。但當距離只有2毫米，約為放在褲袋或接聽的距離時，就超出標準。

報道雖指出實際手機發出的輻射頻率，遠低於真正可構成嚴重安全威脅的高頻輻射，且目前未有證據顯示手機輻射可造成哪種健康問題，但使用者不應忽略其潛在的長期影響。畢竟智能手機才剛面世和流行不足十年，要防止未來可能出現健康問題，需及早注視及控制。