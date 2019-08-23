巴西政策鼓勵砍伐　燒山墾田　終釀成亞馬遜雨林大火？

巴西亞馬遜雨林大火持續燃燒，備受國際關注。巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）上任總統以來，不惜破壞雨林鼓勵發展經濟，放火燒山開墾土地更趨普遍。踏入夏季，連續的山火終不受控制。

8月19日，聖保羅的下午。黑煙從2000多公里外的亞馬遜飄來，令早上變成黑夜。（Getty Images）

亞馬遜雨林是地球最大的熱帶雨林，也是最大的動植物棲息地之一。大量的樹木成為積存地球碳元素，並轉化成氧氣的「氧氣工場」。亞馬遜雨林供應了全球大氣20%的氧氣，因此又稱為「地球之肺」。

新總統上任 山火大量發生

「地球之肺」正在燃燒，引起了全球關注。法國總統馬克龍正呼籲在即將舉行的七國集團（G7）峰會上，加入議題共同商討對策。馬克龍稱亞馬遜大火是「全球的災難」，呼籲國際正視。

亞馬遜雨林因濕潤關係，自然山火一般較少且較易控制。巴西國家太空研究所（INPE）指出，儘管2019年較過往炎熱，但雨量等與2018年並無太大分別，如此頻繁的山火有很大機會是人為造成。

實際自2019年博爾索納羅上任總統後，雨林砍伐的速度正大幅上升。農民放火燒山林開墾農地、伐木等工程令山火頻頻發生。INPE指出，截至8月為止，2019年亞馬遜雨林共偵測7.2萬宗山火，遠高於2018年全年的4萬宗。

從高空俯視被焚毀的森林，成為焦炭一片。（路透社）

不滿數據「破壞巴西形象」辭退所長

大量的燃燒造成的顆粒充斥大氣，使遠在2000公里以外的聖保羅市出現「白天變黑夜」的誇張情況，持續的燃燒令山火不受控制。

但INPE的數字遭到博爾索納羅反對。實際8月初在INPE公布數字後，博爾索納羅就以「不實數據破壞巴西形象」為由，辭退INPE的所長加爾旺（Ricardo Galvao）。面對山火不受控制，博爾索納羅甚至說出「是環保團體非政府組織為抗議縱火」，拒絕承諾自己才是導致山火的主原因。

博爾索納羅在21日表示，人們曾稱他是電鋸隊長，現在又叫他是暴君尼祿（尼祿被指故意引起羅馬城大火，以便空出土地興建金宮），否認自己是點燃山火的兇手。

農民常用火燒開墾農地，大量開墾最終可令山火不受控制。（路透社）

關注亞馬遜大火＝干預巴西內政？

雨林是巴西能夠開採最有價值的重要資源。博爾索納羅上台後為了推動國家經濟，選擇開發雨林作為「發展代價」，並改革縮小當地環境保護部門及組織。挪威及德國因不滿巴西環境部廢除亞馬遜基金（Amazon Fund）指導委員會，先後在8月初停止資助。

面對國際壓力，博爾索納羅依然故我，更批評呼籲各國關注亞馬遜大火的馬克龍是「干預巴西內政」。在22日，博爾索納羅稱是因歐洲各國停止資助基金，令國家資源不足，因此只能「調動40名消防員救山火」，同時稱巴西已無法控制山火。

專家警告，若亞馬遜雨林遭到嚴重破壞，全球暖化將進一步惡化，屆時不只巴西，全球均會是受害者。