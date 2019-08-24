半世紀的謊言：西巴布亞何以成為印尼邊陲的「忤逆子」？

印尼西巴布亞（West Papua）省上周起出現警民暴力衝突。當局在周三（21日）派遣超過1000名警員平亂，拘捕至少45人。數百名巴布亞人更在首都雅加達總統府前抗議，有人更要求舉行獨立公投。 至今未息的巴布亞人示威行動，再次突顯巴布亞人與印尼主流族群間的衝突。一直以來，西巴布亞的民族抗爭多年未歇，巴布亞與印尼主體的齟齬持續不合，當中的原因何在？

西巴布亞民眾與警方爆發衝突，到處起火。（美聯社）

學生掉國旗進水渠 警校內放催淚彈

這次的暴力衝突源於上周六（17日）的國慶日，爪哇島城市泗水的慶祝活動上，有民族主義組織人士出言侮辱巴布亞學生，以「猴子」等字眼稱呼他們。有巴布亞大學生涉嫌把印尼國旗拋入水渠，警察於是衝進大學宿舍，拘捕43名學生。當地媒體更披露，警方破門進入校園，並曾在宿舍裡發射多枚催淚彈。

新畿內亞島的解殖過程，與印尼獨立後的近代歷史息息相關。有示威者在臉上塗上象徵獨立的晨星旗圖案。（美聯社）

被歧視稱「猴子」 分離主義升溫

警方的武力拘捕行動引發了當地民眾的怒火。連日來，西巴布亞的多個城市相繼發生騷亂，為數上千人的示威者上街焚燒市集、攻擊議會大樓、堵塞往機場通道，更與警方發生衝突。巴布亞省梭隆市（Sorong）的監獄甚至受到破壞，出現囚犯集體越獄事件。為防西巴布亞的不穩局勢繼續發酵，政府中斷西巴布亞的網絡通訊。

示威上, 巴布亞人一方面高呼「不是猴子」，一方面高舉起荷屬時期的晨星旗（Morning Star flag），以表民族自決的訴求，亦有人舉起標語，要求舉行獨立公投。

要了解西巴布亞與印尼的恩怨情仇，自然便要理清印尼及西巴布亞所在的新畿內亞島的近代解殖過程。

殖民禍根 促成半世紀的謊言

如同很多殖民大陸一樣，新畿內亞島在殖民時代先後被各歐洲列強瓜分。1884年至1919年一戰結束期間，新畿內亞島分別被三個歐洲國家殖民：英國和德國分別佔領新畿內亞島的東半部，荷蘭則佔領西半部。

二戰後，聯合國委託澳洲管理德屬部分。1949年，澳洲將原英屬和德屬兩部分合併為一個行政單位，到了1975年這東半部分脫離澳洲獨立，成為現今的獨立主權國家──巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea）。

新畿內亞島上現今的部落文化仍根深蒂固，經濟活動也偏單一。（Getty Images）

另一邊，畿內亞島的西半部，原屬荷蘭，也是荷蘭在南太平洋群島，即大約在現今印度尼西亞及其周邊島嶼的其中一個殖民地。而這片殖民地，便是現在分屬印尼二省的西巴布亞，也是發生今次示威衝突的所在地。

同樣在二戰後，荷蘭企圖讓畿內亞島西半部以「西巴布亞共和國」的身份解殖，結果這片荷屬領土在1961年12月1日正式宣布建國獨立。

大學生毀旗事件，導致激烈的警民對峙。（美聯社）

1962年，西巴布亞共和國獨立後不久，蘇共支持的印尼軍隊入侵西巴布亞地區。其後聯合國託管此地。翌年，聯合國讓印尼接管這片荷屬畿內亞領土。

1969年，西巴布亞舉行獨立公投通過併入印尼，並分轄為兩個行政單位：巴布亞省和西巴布亞省。不過，這個獨立公投60年來一直被指受到印尼政府操控，真正能夠參加投票、有話語權的巴布亞人其實不多。

50年前的獨立公投，顯然不能全面反映巴布亞人的自決意向。（美聯社）

即使西巴布亞併入印尼已成事實，這些年來，當地的民族主義仍然刺激着當地的獨立抗爭，甚至出現武裝叛亂事件。印尼政府多年來對巴布亞人爭取民族自決的運動，都以鐵腕鎮壓，有指自1962年以來，已有50萬人在西巴布亞被軍警殺害。

除了解殖過程不順而遺留下來的種族分歧問題之外，經濟發展不均也是西巴布亞持續動盪的原因。

經濟遠落後兩大主島 未沾發展利益

爪哇人作為印尼最大的族群，在社經及政治方面佔主導地位。印尼國土由1萬7千多個島嶼所組成，是世界上最大的群島國家，同時有超過300個族群散落各地。而巴布亞人則聚居在新畿內亞島上的西巴布亞，經濟活動較單一，比起爪哇、蘇門答臘、蘇拉威西等三大主島，社會發展和居民生活素質都比較落後，且位於遠離首都所在的爪哇島。

（香港01製圖）

西巴布亞佔全國總GDP僅約1.9%，相對而言，雅加達自然以比較輕視的眼光看待這片邊陲土地。而西巴布亞人民也感受到不公的對待，故今次印尼警察涉嫌種族歧視的言語羞辱巴布亞學生，激起的民憤自然巨大。這也恰好是一條導火線，將新畿內亞島西部的巴布亞自決問題重新放上檯面。

在這段歷史看來，便可解說為何西巴布亞至今仍是印尼遠方的忤逆子。歸根究底，仍是因為強權把持下，巴布亞人的訴求遲遲未得到回應，人心未歸。