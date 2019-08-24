間諜工作總是驚心動魄？　俄羅斯特工潛伏美國廿年：平淡乏味

電影《紅雀特工》（Red Sparrow）的女主角迫不得已接受訓練成為間諜，利用美色套取情報，見盡血腥場面。現實的間諜又是否這樣？ 曾以加拿大人的身份潛伏美國廿年的瓦維洛瓦（Elena Vavilova）就指，性和暴力往往並非工作的一部份。她和丈夫別茲魯科夫（Andrei Bezrukov）同為前蘇聯的間諜，一直在美國生活。直至身份敗露，美俄互相交換間諜，二人返回俄羅斯生活。瓦維洛瓦接受英國《衛報》訪問，講述自己的間諜生涯。

間諜計劃於前蘇聯時期設立，直到現代俄羅斯仍在進行中。瓦維洛瓦和丈夫在1980年代於大學相遇，之後被情報機關國家安全委員會（KGB）招攬，接受訓練，包括模仿口音、避開監視、編碼和其他間諜知識和技能。有一段時間，他們要到莫斯科以外，住在仿照美國居所製成的鄉間別墅，學習西方的生活。

瓦維洛瓦和丈夫啟程前往美國前已結婚，不過後來先後在80年代未出發，再在加拿大「邂逅」，開始「約會」，之後用國家安全委員會偷來的加拿大人身份再結婚。二人相處時不會說俄語，瓦維洛瓦操流利英語，帶點斯拉夫口音，別人問起時她會解釋因為自己是法籍加拿大人。

瓦維洛瓦的著作《能夠保守秘密的女人》（The Woman Who Can Keep Secrets）以虛構形式講述自己的間諜生涯。（Facebook：Elena Vavilova）

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瓦維洛瓦形容，間諜如演員，但不需要觀眾或舞台，愈低調愈好。最好的間諜就是相貌平凡的人，不會引起注意。被捕前幾年，瓦維洛瓦於波士頓（Boston）居住，任職地產經紀，定期將情報利用編碼傳回莫斯科。她表示，如果有一日變成像占士邦（James Bond），那就不妙。

外界以為間諜的生活驚險刺激，瓦維洛瓦卻說事實是十分單一和沉悶。雖然在俄羅斯接受訓練時包括武器訓練和空手道，但瓦維洛瓦從未使出過「真功夫」，認為只是讓自己感到自信，能夠保護好自己。

直到2010年，美國利用雙面間諜、俄羅斯間諜計劃副主管波捷耶夫（Alexander Poteyev），發現瓦維洛瓦和丈夫的身份並將二人拘捕。那時，二人分別20歲和16歲的兒子才知道父母的真正身份。

返回俄羅斯後，夫婦二人受邀前往克里姆林宮與總統普京會面。別茲魯科夫現時於大學任教，並出任石油公司顧問。瓦維洛瓦則擔當顧問工作。她承認，回國後的生活並不容易。1980年代正值前蘇聯領袖戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）的改革時代，來到廿年後普京治下的俄羅斯，資本主義已經使莫斯科變得面目全非。