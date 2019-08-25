有錢就是任性？為避塞車　伊朗流行救護車當的士用

濫用救護車在伊朗德黑蘭已成常態。有錢人為省去交通時間僱用私人救護車作個人用途，支付金額高達當地教師一個月薪水。大眾為此感到擔憂並要求政府管制。過去一年來，私人救護車公司不斷收到私人用途要求，造成大眾對救護服務失信、阻礙真正救護用車輛。

納吉（Naji）救護車公司老闆拉希米（Mahmoud Rahimi）表示，公司拒絕過很多有錢人、名人、演員、運動員的私人要求。他說，救護車不是有錢人用的警鈴計程車。救護車淪落為私人用途有其原因。德黑蘭市人口約1400萬人，缺乏管制的建設發展導致該市交通混亂、污染嚴重。在德黑蘭，車子可能卡在高速公路上好幾個小時無法動彈。

政府雖祭出相關法規，包括透過車牌號碼限制行駛道路、有特別許可才能進入市中心等，不過都無效。當地民眾認為，規則就是要用來打破的，逆向行駛、超速、賄賂警察都見怪不怪。伊朗私人救護車公司為彌補公家救護車不足，已存在二十多年。私人救護車公司有自己的系統，他們幫忙轉送病患並提供延伸服務，包括載送病患到診所、實驗室或放射中心。

私人救護車公司Behrouyan表示，該行業經嚴格控管並且需要許可才能營運，救護車行駛的目的地也都會被記錄。拉希米表示，近期該公司救護車司機遇到許多民眾拒絕讓路給救護車通行。他說，「民眾看到救護車通過，猜想裏面可能是明星要去剪頭髮，而不是需要救護的病患」。還有民眾推文表示，伊朗的計程車app「SNAP」應該增設一個「救護車選項」。伊朗媒體報道，政府已發布命令。警察將會攔阻作私人用途的救護車並且實施罰則，違反的救護車公司恐惹上官司。

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