NASA調查全球首宗太空犯罪　女太空人涉嫌擅入配偶帳戶

美國太空總署（NASA）據報正調查美籍太空人麥克萊恩（Anne McClain）是否自國際太空站（ISS）冒名動用她已分居配偶的銀行帳戶，這可能是第一宗太空犯罪的指控。根據《紐約時報》報道，麥克萊恩承認自ISS查看同性配偶沃登（Summer Worden）的銀行帳戶，但否認有任何不法行為。沃登已向美國聯邦貿易委員會投訴。

麥克萊恩透過律師受訪表示，她只想確定家庭財務狀況無虞，有足夠的錢支付帳單和照料沃登的兒子——麥克萊恩和沃登兩人分居前共同撫養他。

畢業於西點軍校的麥克萊恩與空軍一號情報官沃登2014年結髮，2018年申請離婚。麥克萊恩曾是陸軍飛行員，在伊拉克上空執行過逾800小時戰鬥任務，並於2013年獲選為NASA太空飛行員，在ISS待過6個月，原本預定執行歷史性的首次全女性太空漫步任務，但因為缺乏合身太空衣，該任務遭取消。

ISS上面有五位太空人或分屬五個國際太空機構——美國、加拿大、日本，俄羅斯和數個歐洲國家，依太空法要視乎國籍適用各國法律。如果有一個國家因太空不法行為想起訴他國公民，太空法列有遣返地球的條文。

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