「獨島」還是「竹島」？　韓軍演為何惹日本不滿

日本及韓國為一個在鬱陵島附近的小島發生主權爭拗，情況已持續多年，互不相讓。這也是為什麼韓國軍方8月25日及26日舉行獨島防禦演習會讓日本抗議，並要求韓國結束軍演。

韓國將有關島嶼命名為「獨島」（Dokdo）．日本稱之為「竹島」（Takeshima）。它其實不是單一島嶼，是由兩座較大的東島與西島以及89個小島組成，隸屬慶尚北道鬱陵郡。日本將之命名竹島，然而島上根本沒有任何竹子。這個島隸屬日本島根縣隱岐郡。

獨島位於日本與韓國之間的日本海（韓國稱東海）中央位置，鄰近韓國的鬱陵島與日本的隱岐群島。它的面積約0.18平方公里。韓國、朝鮮和日本都宣稱對該島擁有主權。目前韓國實際控制獨島。

韓國在獨島上建有燈塔、雷達與碼頭等設施。韓軍自1986年起舉行獨島防禦演習，每年上半年、下半年各舉行一次。

第二次世界大戰後大部分同盟國成員與日本在1951年簽訂的《舊金山和約》中，條文裏沒有寫明獨島或竹島。主導和約的美國認為沒必要逐一註明那些小島的歸屬，日本因此不接受韓國聲稱擁有竹島的主權。

獨島爭議：圖為鬱陵島附近的小島，韓國稱它為「獨島」（Dokdo），日本卻稱之為「竹島」（Takeshima）。（VCG）

歷史遺緒＋貿易糾紛 爭議變複雜

韓國主張早在1454年出自官方的文獻中，如《世宗實錄?地理志》已有于山島（獨島古稱）相關的記載。而另一個更詳細的記錄，是1861年由著名地理學者金正浩繪畫的《大東輿地圖》。根據國際法，其中一個解決領土爭議的方法就是證明哪國更早把該地區納入管轄範圍。

在兩國政府對獨島主權爭持不下之際，韓聯社2017年8月2日報道韓國慶北大學南權熙教授在日本一位私人收藏家手得到一幅1861年製成的地圖《大東輿地圖》，記載了獨島為古代韓國所有。可是，由於地圖上記載該島為「于山島」而非獨島，因此日本方面決不承認韓國就是獨島「自古以來」的主人。

縱觀包括中國、日本及韓國等，領土主權爭議從來不是一幅地圖就能釐清。在日韓的個案中，韓國在歷史上屢次遭受日本侵犯、日本在20世紀前半段對朝鮮半島殖民統治的遺縮，加上近年兩國貿易紛爭的影響，只會令有獨島或竹島的問題變得複雜。

獨島爭議：日本和韓國已就獨島主權這個議題爭拗多年。（VCG）

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