【一分鐘看世界】G7峰會、特朗普向誰稱敵？巴西亞馬遜森林大火

早晨，今天是8月26日，星期一。
灰濛濛的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
G7峰會召開 特朗普單打獨鬥
七大工業國集團峰會召開，各國領袖與美國總統特朗普的互動成為焦點。英國首相約翰遜就脫歐問題與特朗普交涉，但同時嘗試對華府的貿易政策保持若即若離。歐洲成員國普遍批評特朗普的發動貿易戰，至於他威脅以紅酒稅報復法國數碼稅，歐盟理事會主席圖斯克批評，關税作政治工具損害全球經濟。特朗普開啟多條貿易戰線，再加上全球經濟放緩的背景下，令他法國作客時成為眾矢之的……（按此閱讀更多）
G7峰會：英國、法國、美國、德國、意大利、加拿大、日本和歐盟領袖聚首圓桌開會，期間法國總統馬克龍和美國總統特朗普面向鏡頭拍照。（AP）
誰是特朗普「新敵人」？
特朗普報復中國新一輪關稅，宣布將總值2500億美元的中國進口貨品的關稅由25%增至30%，並且將9月1日起實施3000億關稅提升至15%。在這次空前激烈的中美關稅戰前夕，特朗普再度利用他的「神器」Twitter連番批評中國，當中一條帖文更首次用上「敵人」二字稱呼中國國家主席習近平……（按此閱讀更多）
中美貿戰：特朗普在Twitter上詢問，「誰是我們更大的敵人，鮑威爾（聯儲局主席）還是習主席？」（Reuters）
亞馬遜森林陷火海
「地球之肺」亞馬遜森林不斷焚燒，各地出現數百個新火頭，巴西6個州份要求軍方協助救火。不少媒體歸咎於巴西總統博爾索納羅上任後以破壞雨林鼓勵發展經濟，並且鼓勵放火燒山開墾土。有科學家指出，大火延燒速度打破紀錄，可能令遏制氣候變化的努力化為烏有。雖然G7各國同意合作解決問題，但這場火災之大，甚至隨時拖累南美洲國家與歐盟簽訂貿易協議……（按此閱讀更多）
爭議島嶼軍演 日韓再添磨擦
韓國一連兩天在與日本有主權爭議的獨島（日稱竹島）展開名為「東海領土守護」的軍事演習，並派出出動精鋭部隊及神盾驅逐艦。日本對此表示，深切遺憾，強烈要求韓方停止停止演練。繼日本將韓國踢出貿易白名單，而韓國亦中止與日本的軍事情報協定後，日韓關係進一步惡化，而這場「獨島」與「竹島」的歷史問題更是令局勢火上加油……（按此閱讀更多）
以色列無人機犯境 真主黨辦公室受破壞
以色列無人機墜落在黎巴嫩首都貝魯特南部，導致真主黨的媒體辦公室遭受嚴重破壞。被指與該組織有密切聯繫的黎巴嫩政府強烈不滿，批評以色列公然攻擊該國主權並企圖引起地區緊張局勢。就在事發前數小時，以色列亦確認對敘利亞發動空襲，搗破駐敘伊朗軍隊的無人機襲擊行動……（按此閱讀更多）
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