婚紗着一次就無用？　英女為免浪費　着住打掃煮飯甚至爬舟

大部分的人一生只會穿一次婚紗，不過英國這名女子覺得這樣太浪費錢了。自婚禮後，她穿着婚紗過生活，希望可以把這件原價1800英鎊（約1.7萬港元）的婚紗穿個夠本。

54歲的英國女子亨特（Dawn Winfield Hunt）今年8月與57歲丈夫史蒂夫（Steve）結婚後，開始了婚紗日常。她穿着婚紗逛超市、打掃、煮飯、洗衣甚至是玩水上槳板運動，她還因此創立部落格和大家分享她的婚紗日常。

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亨特也列了一個要穿着婚紗做事的清單，她31歲的兒子只覺得她瘋了。

婚紗通常穿一次就被收起來了，從此被忘記。但我喜歡我的婚紗，婚禮隔天的烤肉大會我也穿着，結果大家愛死了。 亨特（Dawn Winfield Hunt）

這件原價1800英鎊的婚紗，亨特當初在慈善商店購買時只花了300英鎊（約2880港元），並且自己修改。

亨特與丈夫都結過一次婚。亨特說，「我之前和大家一樣穿一次後就再也沒有拿出來過，這次我想要製造一點回憶」。

亨特的丈夫也很支持她的想法，「史蒂夫隨時都準備好拍照，他覺得我這樣做很好笑。我們隨時都在享樂，所以我們的朋友對於我再次穿上婚紗並不意外」。

亨特創立部落格和大家分享她的婚紗日常。（ The life and times of a wedding dress Facebook）

她說，「我打算在結婚一周年之前都穿着我的婚紗，婚紗會佈滿海藻、酒漬，也可能不再是白色，但我不在乎」。她也喜歡婚紗帶給別人喜悅，她說，路上民眾看到她穿婚紗都會微笑或是向前說恭喜。

不僅如此，亨特與丈夫舉辦了一場環保婚禮。婚禮上沒有使用任何塑膠製品。他們用乾燥玫瑰花瓣取代五彩紙屑；手工製造彩旗；不使用紙花或塑膠花。

你可以在不傷害地球的前提下找樂子。 亨特（Dawn Winfield Hunt）

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