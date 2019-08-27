【一分鐘看世界】美國板斧有幾道？受困的G7、印尼遷都怎麼看？

早晨，今天是8月27日，星期二。
陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
關稅再來襲 北京靜待
美國即將再次對華商品徵關稅，華府官員頻頻放風以示強硬立場。白宮經濟顧問庫德洛稱特朗普立場沒有軟化，又指總統有權強迫美企撤離中國；美國財長姆努欽則指特朗普「一如以往」般堅定在9月1日徵稅，甚至指中美元首已成敵人。那邊廂的特朗普則聲稱中方官員致電要求返回談判桌，但卻認為押後關稅「皆有可能」。關稅戰在即，華為解禁無進展，北京相對溫和地靜待變化又代表什麼……（按此閱讀更多）
中美貿戰：美國即將對中國貨品加徵關稅，特朗普此時卻對押後關稅限期表示「一切皆有可能」。（AFP）
G7在分解？
七大工廠國集團峰會閉幕，多國領導人都對貿易戰發出警告，並呼籲中美兩國停止貿易戰。成為眾矢之的的特朗普卻堅稱，G7領導人都尊重貿易戰。工業國集團繼俄羅斯退出後成為G7，2018年特朗普與默克爾等領袖「對峙」的照片被形容為集團進一步分解為「G6+1」；在英國新任首相約翰遜上台後，有分析認為他將在脫歐後向美國靠攏，或會令組織演變成「G5+2」的局面……（按此閱讀更多）
G7峰會：在全球多邊主義面臨挑戰之際，G7集團內部也面臨困局。（AP）
約翰遜圓滿外訪
新官上任的英國首相約翰遜出席G7峰會，在脫歐和華為等問題，以及與特朗普的互動成為焦點。兩名金髮領袖碰頭有講有笑，討論了全球安全問題，而特朗普亦持續就華為問題向約翰遜施壓。脫歐方面，約翰遜與歐洲理事會主席圖斯克會面的氣氛相對溫和，但會面沒有什麼實質成果，約翰遜本人也對達成新協議的形勢表示岌岌可危。不過約翰遜憑個人學識和機智，在德法領袖面前贏得表現，實務上也獲益不少……（按此閱讀更多）
伊朗極限施壓已到「收成期」
伊朗外長扎里夫突然現身G7峰會主辦城市，與法國總統馬克龍等法國官員討論核協議問題。會談成效雖有待觀察，但此舉已令美國官員大感驚訝。法國方面表示，正安排美伊元首會面，而兩國領袖也對會談持正面態度。雖然美伊關係持續惡化，但特朗普強調他並不尋求德黑蘭的政權更迭，站在美國立場而言，其極限施壓策略可謂到達「收成」階段，若不及時鬆綁，恐怕將對自身造成更大負擔……（按此閱讀更多）
必看話題文章：印尼遷都專題
印尼總統佐科維多多宣布，正式將首都從雅加達遷移至婆羅洲東加里曼丹省，預料整項遷都計劃需要耗時約10年才能完成。還顧亞洲地區，不少國家例如韓國、緬甸和哈薩克等都曾經大舉遷都，當中牽涉不少大白象工程，至今仍為人詬病。然而印尼遷都計劃早於1945年提出，背後動機包括交通和天災等前首都的「特色」問題，那麼印尼政府這次「去雅加達化」政策又能否奏效……（按此閱讀更多）
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