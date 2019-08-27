腦受傷記憶停在17歲　加拿大女子與丈夫重新相愛再次訂婚

加拿大女子蘿拉（Laura Hart Faganello）2016年與丈夫法加内洛（Brayden Faganello）結婚，9個月後卻在一場意外中腦部受傷，結果甦醒時記憶便停留在17歲那一年，連丈夫的身份都忘記掉。蘿拉後來選擇與法加内洛從朋友做起，並再次愛上對方；2019年8月19日她更在Facebook上表示決定接受法加内洛求婚，消息至今吸引逾10萬人讚好和3萬次分享。

根據蘿拉與法加内洛所成立的攝影公司Faganello Productions網站顯示，二人先是成為筆友長達8個月，之後在加拿大維多利亞首次見面，並在2016年結婚。然而結婚9個月後，蘿拉某日在籌備一場活動時，被一條倒下的柱子擊中頭部。她在Facebook上寫道，醒來時她以為自己只有17歲，「我和法加内洛相遇、相愛以及結婚的記憶全部消失」。

蘿拉續稱：「自意外發生後的兩年內，我必須重新學習如何有條理地閱讀、寫作和說話，要學會接受短期與長期失憶，以及持續不斷的痛苦，還必須接受『我嫁給一個我並不真正認識的人』這一事實。」蘿拉又表示，嘗試重組失去的記憶相當困難，亦對她和法加内洛的關係造成負面影響，「當你某日一覺醒來就發現自己原來已經結婚，這真的很難全身投入」。

雖然蘿拉對法加内洛的過往記憶一去不復返，但她還是決定讓雙方重新開始。蘿拉表示，她願意給對方一個機會，因為法加内洛對她既溫柔又有耐心，「他很細心，傻得來有點古怪，所以我想試一試」。

二人重新開始後，蘿拉最後還是愛上對方，「法加内洛成為我最好的朋友，然後是我喜歡的對象，然後就是我深愛的人。我沒有奇蹟般地找回我對他的記憶和過往的情感，但我對他擁有全新的感覺和回憶。我明白愛情其實是一個選擇，而我選擇去愛法加内洛」。

（綜合報道）