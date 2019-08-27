王毅晤伊朗外長扎里夫　中方願繼續執行核協議

中國國務委員兼外交部長王毅8月26日在北京，接見展開亞洲訪問行程的伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）。雙方討論一項25年合作計劃，旨在強化雙方經濟合作。中方亦承諾會繼續執行《伊朗核協議》及購買伊朗原油。

王毅表示，中國和伊朗作為全面戰略夥伴，有必要加強戰略溝通，願同其他國家共同捍衞多邊主義理念，堅守國際關係基本準則，維護各國的正當合法權益。

他指出，在伊朗核問題上，中方支持一切有利於維護全面協議的努力，理解伊方提出的正當訴求，認為伊朗繼續履行全面協議同時，應得到合理的回報，而中方作為負責任的國家，願意繼續執行全面協議，履行國際義務，協助緩解海灣地區的緊張局勢。

扎里夫表示，中伊關係基於數個世紀兩國及其民眾的友誼，基於雙方共同堅持的原則立場，包括堅守多邊主義和遵守國際規則等。他指，當前國際上忽略和蔑視國際法的行為愈來愈多，對國際安全與和平構成威脅；伊朗堅決反對任何干涉他國內政的行為。

他又提到，德黑蘭政府願意與中方加強政治、經濟、科技、文化等各領域合作，並重申伊方繼續致力於通過對話協商，解決有關維護伊朗核問題全面協議等。扎里夫此行還將訪問日本和馬來西亞。

