泰王室發布護士王妃駕駛飛機性感照惹哄動　網站一度當機

路透社報道，泰國王室8月26日發布前所未見的照片，34歲的泰國王妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）身穿短版上衣和戰鬥褲，與國王哇集拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）和皇家貴賓犬坐在戰機裏。

泰國王室罕有發布王妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）駕駛戰機的照片（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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王妃詩妮娜的照片和她的官方傳記一同發布。一名王室官員表示，因為瀏覽量太大，網站一度當機，目前已修復。王室一向不對媒體發表評論。

詩妮娜是前軍隊護士和哇集拉隆功的隨扈，哇集拉隆功7月28日生日當天，詩妮娜被冊封為妃。這是1932年泰國實施君主立憲制以來泰王首度公開納妃。

有些照片是遵循泰國王室傳統，詩妮娜穿泰國傳統服裝坐在哇集拉隆功腳下，但也有被拍到坐在戰機駕駛艙，還有穿着灰色迷彩短版上衣駕駛輕型飛機的照片。一些照片是詩妮娜和哇集拉隆功穿着綠色戰鬥服裝和皇家寵物狗的合照。

泰王哇集拉隆功今年5月冊封41歲的前空姐、侍衛隊副隊長素提達（Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya）為王后後，又在7月28日立詩妮娜為妃。

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