IKEA英國將建「買得起的住宅」　供樓不是一切　業主有錢過生活

全球最大家具零售企業「宜家家居」（IKEA）將在英國興建「買得起」的住宅。英國英格蘭南部濱海城市沃辛（Worthing）當局已與BoKlok公司簽約，將推出平價住宅，讓手頭不寬裕的小家庭都有置業的新選擇。

BoKlok是瑞典文的「聰明生活」。BoKlok是IKEA和瑞典建商Skanska合資的公司，曾在瑞典、芬蘭、挪威和丹麥興建1.1 萬戶平價住宅，擅長在工廠「製造」住宅，運到工地組裝，這樣的住宅成本很低。

BoKlok的住宅「成本砍到見骨」卻不犧牲質素（點圖放大瀏覽）↓↓↓

Boklok與沃辛市的合作開發案將興建162戶住宅，當局把土地租給Boklok開發，房子蓋好後，當局將分到三成戶數，預計作為「公屋」出租給當地人，其餘七成由Boklok以「讓你有錢可以生活」模式出售。

Boklok研究了當地人平均月薪扣除稅金和生活費後的實質所得，把每月房貸負擔金額定在實質所得三分之一，把還款期限定為25年。Boklok官網寫道：「讓單親家長有能力買下新建的兩房住家。」

公司「嚴格審視成本，把成本砍到見骨」，但絕不犧牲住宅品質。 Boklok

承建商會附上地板、牆面磁磚和IKEA廚房，戶型從約500多平方呎一房住宅到約790平方呎三房住宅都有。

+ 7 + 6 + 5

如果計畫順利進行，明年9月開工，2021年1月第一批住宅出貨並現場組裝，同年4月可入住。

沃辛市當局認為，若循一般模式把公有地賣給傳統開發商，較無法達成興建平價住宅的目標。根據英國國家統計局資料，沃辛2018年平均房價，為市民平均薪資的11.7倍，這個數字和英格蘭以及威爾斯的7.8倍相比，明顯偏高。

BoKlok的成功案例。（IG@Boklok）

沃辛市當局資料顯示，2015年當地平均年薪為2.5英鎊（約24萬港元），年薪在平均水平的人只買得起一房住宅。

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