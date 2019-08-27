強生案判決與美國「鴉片戰爭」：製藥廠商須負更大責任

強生（Johnson & Johnson）遭美國俄克拉荷馬州法院裁定，因助長鴉片類藥物成癮，判罰5.72億美元（約45億港元）。美國有數十間藥物相關公司被先後控告，強生成為當地首間同類案件中被判罰的藥廠。

部分鴉片類藥物。雖然鴉片類藥物屬於處方藥，但因各種原因在美國容易成為濫用對象。（路透社）

美國強生案件自5月開始，強生被控告以欺騙手段，宣傳高度成癮的處方藥物，危害數以千計俄克拉何馬州居民的健康與安全。判決後強生提出強烈抗議，並表明上訴。

三間藥廠被控 強生拒絕和解

過去美國同類案件主要針對藥物供應商，或藥物銷售零售商，這次是俄克拉荷馬州首次針對藥物製造商提出的控訴。

除強生外，俄克拉荷馬州還同時控訴普渡製藥公司（Purdue Pharma）及特瓦製藥公司（Teva Pharmaceuticals）。不過因後兩者先後同意庭外和解，分別支付2.7億及8500萬美元（約21億及6.6億港元）了事。

美國每年有數以萬計的人因服用藥物過量至死，根據美國疾病控制與預防中心報告，美國因服用藥物過量至死的人數自1999年一直上升，至2018年才首度回落。2018年共有6.8萬人因此死亡。

在這些數字中，有過半都個案都是因為使用鴉片或合成鴉片類藥物致死的，相比其他藥物高出更多。同時濫用鴉片類藥物者中，大部份都是因處方藥物成癮。長期服用會導致用家成癮的鴉片類藥物，更是一大「兇手」。

強生因拒絕和解，遭告上法庭，判罰5.72億美元。強生已表明將就判決上訴。（Getty Images）

製藥商需負更大責任

事實強生並非首次被告上法庭，過去強生亦捲入爽身粉及薄血丸拜利妥（Xarelto）的訴訟。儘管強生辯解公司在鴉片類藥物營銷只佔美國整體的一小部分，但因強生參與開發能精製成其他鴉片類藥物的罌粟株，同時着力宣傳相關藥物，吸引零售商購買及醫生處方使用，因此控方認為強生需負上更大責任。

分析認為案件的判決會讓更多人願意前往俄克拉荷馬州尋求對相關公司興訟，相關的案件將陸續有來。同時判決是美國「鴉片戰爭」的里程碑，從製藥公司的源頭下手可遏止藥廠為賺取研發藥物的成本，胡亂推銷藥物。儘管藥廠不會鼓勵濫藥，但為避免間接造成問題藥廠應肩負更多社會責任。