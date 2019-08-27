中國與菲律賓南海主權爭議

菲律賓總統杜特爾特8月28日至9月1日訪問中國。中國一貫不承認2016年的南海國際仲裁結果，然而它將是杜特爾特與中國將會觸及的議題之一。在杜特爾特抵達中國展開訪問前，香港01整理關於中國與菲律賓在這片水域的爭議事項如下。

中國和菲律賓在南沙群島的禮樂灘和黃岩島都有領土主權爭議。2016年7月12日設於荷蘭海牙國際總裁法庭在中國缺席的情況下公布裁決，指中國「九段線」在國際法之下沒有效力、沒有法律根據。中國對此表示不接受、不承認海牙的國際仲裁，亦指菲律賓單方面要求仲裁是違背國際法，而且仲裁庭沒管轄權。

包括中國、菲律賓（Philippines）、越南（Vietnam）、馬來西亞（Malaysia）、印尼（Indonesia）及汶萊（Brunei）等國家之所以要捍衞各自認為其在個別島嶼與水域的權利，是因為南海不止有豐富天然資源、全球三分之一的航運經過南海，每年通過南海的貿易量高達3.3萬億美元，此外南海諸島也有重要的戰略價值。

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）8月28日訪問中國，事前揚言會與中國討論領土爭議。圖為黃岩島，中菲兩國存在領土主權爭議的地區之一。（Reuters）

包括越南、菲律賓及馬來西亞及中國都在存有主權爭議的島嶼上修建設施。中國2013年起在南沙羣島的7個島礁填海造陸，並在擴建島嶼上修建飛機跑道及碼頭等包括軍事的設施。

中菲雖然在這方面有爭議，但以往沒有因此發生大型衝突或對峙。兩國爭議的焦點之一是黃岩島，2013年菲律賓承認它已被中國控制。2017年時任三沙市委書記和市長肖傑稱要在黃岩島建設設施，一度令人擔心會否導致兩國關係緊張升溫。惟後來杜特爾特獲中國國國主席習近平承諾，中國不會在島上興建任何設施。

南海仲裁案之後，與美國份屬盟友關係的菲律賓被視為勝利的一方，然而菲律賓沒有尋求美國協助採取進一步行動。菲律賓總統杜特爾特2016年上任後，轉而尋求同中國修補關係，菲律賓民粹主義者與左翼團體批評予以批評。他們認為杜特爾等應對中國採取更強硬的態度。