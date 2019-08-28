【一分鐘看世界】特朗普「埋堆」、伊朗問題現曙光？杜特爾特訪華

早晨，今天是8月28日，星期三。 炎熱的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

馬克龍招呼好 特朗普重新「入群」

七大工業國集團峰會結束後發表簡短聯合聲明，表明致力開放及公平的全球貿易，提及伊朗、烏克蘭和香港局勢，也同意撥款協助亞馬遜森林的救火及善後工作。峰會焦點美國總統特朗普除了提議請普京到下屆G7及缺席氣候峰會外，其餘表現均「異常合作」，他甚至盛意拳拳提出在他位於佛州的會所舉辦來屆峰會。在這片和諧的畫面背後，特朗普再次成功搶佔媒體輿論，同時展示了他有意「重返」國際組織……（按此閱讀更多）

G7峰會：經常在國際組織和協議「退群」的特朗普，在這次G7峰會上的表現出奇地合作。（AFP）

伊朗問題重現曙光

伊朗外長扎里夫突然現身G7峰會舉辦城市，並與法國總統馬克龍會晤討論核協議問題，特朗普強調對事件知情，又稱是他批准扎里夫到來。美伊關係此前幾乎陷入敵對狀態，在馬克龍極力拉攏下，開始籌備舉行美伊領袖會面，特朗普對此持開放態度，伊朗總統魯哈尼則要求先解除制裁才會對話。不論對話結果如何，馬克龍藉這次G7峰會成功緩和華府與德黑蘭的緊張局面，以其靈活的外交手腕為伊朗問題帶來曙光……（按此閱讀更多）

伊朗問題：在法國總統馬克龍積極協調下，美國和伊朗計劃舉行元首會晤，為解決伊朗問題帶來一線曙光。（AFP）

杜特爾特訪華 將提南海仲裁案

中國與東南亞國家在南海存有主權爭議問題，美國國防部就指控北京干預越南在該區開採石油和天然氣，指當局違反國際法和印太地區規則。與此同時，菲律賓總統杜特爾特訪問中國，揚言向中方談及南海仲裁案。中菲兩國就南沙群島中的禮樂灘和黃岩島領土主權爭論不斷，雖然杜特爾特上台後一直將南海問題擱置，但在國內民族主義和左翼團體批評下，以及菲律賓漁船撞擊事件後，杜特爾特態度開始轉變……（按此閱讀更多）

從「強生案」看美國「鴉片戰爭」

美國俄克拉荷馬州法院裁定，強生因助長鴉片類藥物成癮，下令罰款約45億港元，強生不服上訴。案情指，強生以欺騙方式宣傳高度成癮的處方藥物，其成份包括芬太尼及他噴他多等合成鴉片類止痛劑。據美國疾控中心指出，當地2018年共有6.8萬人因服用藥物過量而死亡，當中過半案例正是使用鴉片或合成鴉片類藥物。美國政府現時向鴉片類藥物「發動戰爭」，更有數十間製藥廠先後被起訴……（按此閱讀更多）

泰國總理巴育漏讀誓詞或違憲

連任泰國總理的巴育7月率領內閣成員向泰王宣誓就職期間，被指漏讀一句關於擁護和遵守憲法的誓詞，有民眾向泰國監察機構投訴。監察部門裁定巴育違憲，這意味其政府在過去1個月的執政及政策可能違憲，案件將交由憲法法院審理……（按此閱讀更多）

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