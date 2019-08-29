【一分鐘看世界】英揆「突襲」國會、美國瘋狂的極限、菲總統訪華

早晨，今天是8月30日，星期四。
陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
約翰遜的如意算盤能否打響？
英國首相約翰遜「出招」，安排英女王10月14日到國會發表演說，意味國會在9月中起至英女王發表演說當日期間休會，並同時代表下議員或未有足夠時間，通過阻止無協議脱歐的法案。消息一出馬上惹來各界抨擊，有人認為約翰遜此舉將英女王「擺上枱」，下議院議長白高漢更斥責這是對民主的冒犯。國內跨黨派議員計劃在閉會期間另組國會相討對策，加上工黨接連反擊，約翰遜的如意算盤又能否打響……（按此閱讀更多）
英國脫歐：在首相約翰遜請求下，英女王批准將國會復會期延至10月14日，變相令國會討論脫歐協議的時間大大減少。有不滿的跨黨派計劃在休會期間另立國會，相討對策。（Reuters）
特朗普「狂氣」背後
美國貿易代表辦公室確認分別在9月1日與12月15日對中國進口貨品加徵額外15%關稅。然而縱觀貿易戰的時間線，美國特朗普的反應喜怒無常，有分析認為這種變卦反映他迫切渴望解決中國問題。隨着中美關税戰愈演愈烈，科技圍堵和貨幣金融戰蓄勢待發，特朗普威脅祭出國際緊急經濟法制裁中國，中美脫鈎論甚囂塵上，他還能怎樣揮霍美國的「底氣」呢……（按此閱讀更多）
中美貿戰：特朗普不論在中美貿易戰、5G網絡、伊朗和朝鮮問題上，還是出席G7峰會以及提出購買格陵蘭的時候，都展現一種非主流的特質，然而這種模式還能維持多久呢？（Reuters）
杜特爾特訪華 南海仲裁是煙幕
菲律賓總統杜特爾特展開訪華之旅，揚言在與中國國家主席習近平會面期間談及南海仲裁案，更稱任誰也不能控制他的嘴巴。自杜特爾特上台以來，多談中國援助和投資，不過受國內經濟狀況和南海磨擦影響，菲律賓國內反華情緒高漲，迫使他擺出較強硬姿態。惟有析認為，杜特爾特此舉僅為權宜之計，以安撫批評聲音，加上在謀求經濟發展為優先的理念之下，相信南海仲裁難成中菲元首會晤的主軸……（按此閱讀更多）
日韓關係降至冰點
日本正式將韓國移出貿易優惠「白名單」，實施出口管制。韓國一方面擬向世界貿易組織投訴日本，另一方面計劃在未來2年投入5萬億韓圜，重點研發半導體、熒幕等產業指定100種以上的關鍵材料應對管制。日韓關係經數輪外長會面後，仍然未見改善，韓聯社更指出，兩國關係陷入無法挽回的狀態，降温至1965年建交以來的冰點……（按此閱讀更多）
美司法部擬國安為由 叫停接通香港海底電纜
《華爾街日報》引述知情人士報道，美國司法部有意叫停開通一條連接洛杉磯至香港的海底光纖電纜。報道指這個項目由Google、Facebook及中國第四大電訊商合作興建，並且即將完工。惟司法部卻認為涉及來自中國的投資者，或容易受到北京控制，因而反對開通電纜……（按此閱讀更多）
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