中國Costco開張首日被顧客「爆買」　市道低迷為何仍人氣爆棚？

美國連鎖零售商Costco在中國的首家分店於上海開幕，正當外界擔憂中美貿易戰的背景及市場環境因素下，Costco在中國開業是否合適時，開幕第一天告訴大家的答案是完全不用擔心，如此空前的熱烈情況，遠遠超出意外。

Costco開幕首日顧客瘋狂搶購，多個媒體形容場面「一片混亂」。（Getty Images）

美國Costco首間分店在8月27日上海閔行區開幕，人潮擠爆了整間超級市場，人群在店內瘋狂搶貨的景象嚇壞了職員，上傳網絡的短片甚至令美國人都為之一驚，多間美國傳媒均以「一片混亂」形容首天情況。為收拾混亂，超級市場決定暫停營業，呼籲民眾不要再前往。

小米曾表示Costco是學習對象

你能想像一間超級市場可以人氣爆棚，開幕首天不到4小時就要提早關門嗎？Costco並非第一間走進中國的外國超市，在它以前還有沃爾瑪（Walmart）、Tesco、家樂福（Carrefour）等例子。但除了沃爾瑪外，不少超市都難以持續經營，如Tesco早在2013年便撤出中國、家樂福的中國業務在6月遭蘇寧收購。

Costco能在中國開幕首天出現超高人氣，有分析認為這與Costco的獨特性有關：Costco是一個相當成熟的品牌，「低價格、高質量」形象深入民心。早在2015年，小米公司董事長雷軍在出席一次演講活動中，就曾點名介紹過Costco，稱Costco的經營模式與小米十分相似。小米在中國予人的形象同樣是「低價格、高質量」，Costco在多年前已逐步讓中國認識。

Costco正式開業前優先讓顧客登記會員，雖然入會要近200人民幣年費，但仍反應熱烈。（Getty Images）

拿着大型手推車，準備入店內搶購的顧客。（Getty Images）

中國消費者仍對外國品牌充滿期待

因此在Costco宣布要前來中國時，已獲得了相當響應。7月Costco優先開放會員申請，儘管入會需支付近200人民幣的年費，但仍成功累積數萬名會員，反應熱烈。

這是消費者已擁有財務基礎的證明，也代表中國市場對外國品牌仍充滿期待。美國顧問公司科爾尼（A.T. Kearney）負責零售商諮詢顧問波特爾（Greg Portell）以宜家傢俬（IKEA）為例，解釋這個現象。

在宜家傢俬往美國開業前，不少美國人已聽說過宜家的品牌，對宜家感到興趣。而美國的市場渴望新的傢俱店概念，加上有足夠消費能力，因此宜家落戶美國獲得成功。

雖然要評論Costco是否成功仍需要時間證明，特別在壓縮毛利的經營方式下，Costco能透過什麼手段填補利潤有待市場觀察。但Costco首天開賣的空前盛況，證明了在激烈的市場下，仍有容納新競爭者的空間。