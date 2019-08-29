全球最快女車手Jessi Combs駕超音速車挑戰世界紀錄時意外身亡

美國職業女賽車手康姆斯（Jessi Combs）27日在試圖締造地表最快車速時，不幸出車禍喪生，享年39歲。她的家屬已證實這項消息。

意外當時，康姆斯駕駛着超音速汽車「北美之鷹」（North American Eagle），在俄勒岡州阿爾沃德沙漠進行挑戰。車禍發生原因目前仍不明。

康姆斯曾創下時速483英里（約時速777公里）的紀錄。目前世界最快車速的女性紀錄保持人是同為美國人的歐尼爾（Kitty O'neal），她於1976年駕車跑出時速512英里（約時速824公里），地點就在康姆斯出意外的阿爾沃德沙漠。由於歐尼爾於去年11月過世，康姆斯在這場意外之前，繼承了「地表最快女性」的頭銜。

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康姆斯從打造美式經典車開啟事業，曾在電視節目《舊車改造突擊隊》（Overhaulin'）及《流言終結者》（MythBusters）中登場，自己也是《全女孩車庫》（All Girls Garage）的節目主持人。

家屬聲明指出：「康姆斯最為人所知的夢想，就是成為地表最快女性，她從2012年起便開始追逐這個夢，她是少數有勇氣將可能化為現實的夢想家；她離開這個世界時，開得比史上任何一位女性都要快。」

「北美之鷹」由洛克希德（Lockheed）F-104戰機機身改造，配備噴射機引擎，擁有42500匹馬力，理論上能突破音障，飆到時速800英里（約時速1287公里），在過去30多次成功測試中，皆達到時速600英里（約時速965公里）的速度。

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