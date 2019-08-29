長途機佳音　外國媽媽分享招數讓全家安穩睡到目的地

出國搭飛機坐經濟艙，狹窄的空間坐起來相當不舒服，若是長程航班更是難以入眠。不過日前有媽媽分享妙招，不用多買座位，只需要花點小錢升級就可以讓一家四口平躺睡着。他們所使用的，是新西蘭航空推出的「空中梳化（Skycouch）」服務。

用半價多買一個經濟艙座位，就可升級為一整排的空中梳化！（點圖放大瀏覽）↓↓↓

英國《太陽報》23日報道，一名來自墨爾本的媽媽艾黛兒（Adele Barbaro）在Facebook分享搭乘新西蘭航空的經驗。他們一家四口使用新西蘭航空空中梳化服務，只要用半價多買經濟艙座位，就可以升級為一整排的空中梳化。

新西蘭航空的座位可以將座椅底下的腳踏墊升起放平，若一次購買整排座位就可以變成一張床。以艾黛兒的旅程為例，一家四口從墨爾本飛到洛杉磯，只需以半價多買兩個座位，就可以從4個座位升級成6個座位，變成完整的兩排座位，如同兩張大床一樣，讓全家人從墨爾本一路安穩的睡到洛杉磯。

據新西蘭航空官網的資訊，空中梳化是在購買機艙座位後額外付費的服務，乘客當中至少要有一個小孩，依據旅程及使用人數不同而有不同價錢。目前僅有波音777及787-9長途航班提供這項服務，讓旅客座位上隨意放鬆、伸展，或讓小孩有遊戲空間。

來自墨爾本的媽媽艾黛兒在Facebook分享經驗。（Facebook@Adele Barbaro- The Real Mumma）

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