【智慧門鈴】美警察與科企互通　門口Set Cam保安全還是零私隱？

《華盛頓郵報》日前揭露,美國電商巨擘Amazon旗下的智慧門鈴監錄系統研發公司Ring,與全國超過400間警局達成合作協議,警方可以向公司提出申請,要求獲取安裝在全美以百萬計的互聯網聯通智慧門鈴的錄像訊息,協助警方查案。事件引發民眾疑慮,擔心警察會以執法為名,獲取過多不符比例的個人資訊。

Ring的可視式智慧門鈴,是一項智能家居應用的裝置。它除了可當作普通門鈴使用之外,還可以配合Ring自家研發的應用程式Neighbor,方便用戶可以隨時隨地透過智能手機,實時監控門外的影像,同時進行錄影。據該公司的說法,全美已安裝了數以百萬個智慧門鈴。

由於用戶可在應用程式Neighbor與警察即時對話,用戶若發現屋外出現可疑人物,可以馬上聯絡附近警察。警方也可使用應用程式內的Portal功能,向用戶發布社區的實時資訊。

而這事件的爭議是,Ring與400多間警察局達成合作協議,警察有權在用戶的同意下,獲取智慧門鈴的錄影片段。不過,公司產品的用戶守則表明,警方無權獲取正在錄影中的即時影像,在相關住客用戶的允許下,才可以提出查看某段時段的已錄製影像。

這是應用程式Neighbor的賣點之一,同時也是普羅大眾擔心之處:Ring與警方的合作協議雖明言要在用戶允許的情況下,才會共享影像內容,但Neighbor的功能,已間接將警察與用戶連結,根本不能確保警方不能隨意獲取智慧門鈴所搜集得來的資訊。

無論Ring或警方,都認為門鈴監錄系統與警察局互通,有助遏止社區犯罪率,亦能起住戶及鄰舍互相守護的作用。維珍尼亞州(Virginia)警官William Pickering認為,當一個可疑人物在社區出現,而每個人的家居都裝上智能監錄系統,他們便可以加強警戒。

但這亦引起大家對於個人私隱和公共安全兩者平衡的考慮。

「眼」望鄰居 易挑起社區不信任

有人擔心,若然警方有權力得到門鈴監錄系統裡的片段,變相讓住戶與住戶間變成相互監察者,彼此心存顧忌,增加社區群體間的不信任。哥倫比亞特區大學(University of the District of Columbia)法律系教授Andrew Ferguson說:「如果警察要求每個市民都在自家門口裝上攝錄鏡頭,而且警員可以有權獲得錄像,我們每個人都會很抗拒。」

香港智慧燈柱因被質疑有監控功能,近日被激進示威者破壞。政府重申燈柱只作收集城市數據用途。(高仲明攝)

加上大數據時代的來臨,執法當局監察社區狀況的覆蓋性和實時性將會更大。Andrew Ferguson形容,Ring利用消費者擔心罪案及治安的心理,已經成功尋出聰明的方法,發展出一套新式監察網絡,因為若果這些監察工具是來自警方或政府,必定會引起市民的戒心。

在美國一些城市,社區罪案率一直居高不下。公共安全與私隱的拿捏,的確令人費神。(VCG)

美國槍擊案頻生,一直以來社區安全焦慮是各州政府亟需應對的社會問題。8月初,德州和俄亥俄州在13小時內先後發生兩宗大規模社區槍擊事件,一共造成31人死亡。居住安全從來都是美國社會上討論甚幟的議題。連結物聯網科技的智能家居及保安系統,被視為以先進科技降低社區犯案率的希望。不過,引起的私隠疑問,依然不能給予公眾信心。

亞馬遜旗下 科網寡頭壟斷資訊?

2013年創立的Ring,是總部位於加州聖莫尼卡(Santa Monica)的智慧可視式門鈴監錄系統新創公司,除了這次被捲入爭議風波的主打產品智慧門鈴之外,還有生產智能警報系統、智能室內燈光系統等高科技家居產品裝置。Amazon去年以8億美元(約62.4億港元)收購Ring。

世界首富、Amazon創辦人貝索斯。科網寡頭壟斷大數據資訊,在現今世界,個人私隱是否已經蕩然無存?(路透社)

因此,這單新聞除了關涉到高科技社區監錄系統與公共安全的爭議之外,還引起科網寡頭壟斷大數據及掌握用戶個人私隱的擔憂。要知道,當Amazon的互聯網業務範圍幾乎覆蓋每個美國人的日常生活,Ring與警方的資訊交換工作,自然引起私隱憂慮。

《華盛頓郵報》的調查報道引伸更大的社會疑慮,當警察與一間私人科網公司的合作可以如此密切,是否代表有錢有權的社會持分者,便意味可以得到更大的社會控制權?