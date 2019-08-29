【智慧門鈴】美警察與科企互通　門口Set Cam保安全還是零私隱？

《華盛頓郵報》日前揭露，美國電商巨擘Amazon旗下的智慧門鈴監錄系統研發公司Ring，與全國超過400間警局達成合作協議，警方可以向公司提出申請，要求獲取安裝在全美以百萬計的互聯網聯通智慧門鈴的錄像訊息，協助警方查案。事件引發民眾疑慮，擔心警察會以執法為名，獲取過多不符比例的個人資訊。

Ring的可視式智慧門鈴，是一項智能家居應用的裝置。它除了可當作普通門鈴使用之外，還可以配合Ring自家研發的應用程式Neighbor，方便用戶可以隨時隨地透過智能手機，實時監控門外的影像，同時進行錄影。據該公司的說法，全美已安裝了數以百萬個智慧門鈴。

由於用戶可在應用程式Neighbor與警察即時對話，用戶若發現屋外出現可疑人物，可以馬上聯絡附近警察。警方也可使用應用程式內的Portal功能，向用戶發布社區的實時資訊。

而這事件的爭議是，Ring與400多間警察局達成合作協議，警察有權在用戶的同意下，獲取智慧門鈴的錄影片段。不過，公司產品的用戶守則表明，警方無權獲取正在錄影中的即時影像，在相關住客用戶的允許下，才可以提出查看某段時段的已錄製影像。

全國與Ring有合作協議的警察局：

這是應用程式Neighbor的賣點之一，同時也是普羅大眾擔心之處：Ring與警方的合作協議雖明言要在用戶允許的情況下，才會共享影像內容，但Neighbor的功能，已間接將警察與用戶連結，根本不能確保警方不能隨意獲取智慧門鈴所搜集得來的資訊。

（網上圖片）

無論Ring或警方，都認為門鈴監錄系統與警察局互通，有助遏止社區犯罪率，亦能起住戶及鄰舍互相守護的作用。維珍尼亞州（Virginia）警官William Pickering認為，當一個可疑人物在社區出現，而每個人的家居都裝上智能監錄系統，他們便可以加強警戒。

但這亦引起大家對於個人私隱和公共安全兩者平衡的考慮。

「眼」望鄰居 易挑起社區不信任

有人擔心，若然警方有權力得到門鈴監錄系統裡的片段，變相讓住戶與住戶間變成相互監察者，彼此心存顧忌，增加社區群體間的不信任。哥倫比亞特區大學（University of the District of Columbia）法律系教授Andrew Ferguson說：「如果警察要求每個市民都在自家門口裝上攝錄鏡頭，而且警員可以有權獲得錄像，我們每個人都會很抗拒。」

香港智慧燈柱因被質疑有監控功能，近日被激進示威者破壞。政府重申燈柱只作收集城市數據用途。（高仲明攝）

加上大數據時代的來臨，執法當局監察社區狀況的覆蓋性和實時性將會更大。Andrew Ferguson形容，Ring利用消費者擔心罪案及治安的心理，已經成功尋出聰明的方法，發展出一套新式監察網絡，因為若果這些監察工具是來自警方或政府，必定會引起市民的戒心。

在美國一些城市，社區罪案率一直居高不下。公共安全與私隱的拿捏，的確令人費神。（VCG）

美國槍擊案頻生，一直以來社區安全焦慮是各州政府亟需應對的社會問題。8月初，德州和俄亥俄州在13小時內先後發生兩宗大規模社區槍擊事件，一共造成31人死亡。居住安全從來都是美國社會上討論甚幟的議題。連結物聯網科技的智能家居及保安系統，被視為以先進科技降低社區犯案率的希望。不過，引起的私隠疑問，依然不能給予公眾信心。

亞馬遜旗下 科網寡頭壟斷資訊？

2013年創立的Ring，是總部位於加州聖莫尼卡（Santa Monica）的智慧可視式門鈴監錄系統新創公司，除了這次被捲入爭議風波的主打產品智慧門鈴之外，還有生產智能警報系統、智能室內燈光系統等高科技家居產品裝置。Amazon去年以8億美元（約62.4億港元）收購Ring。

世界首富、Amazon創辦人貝索斯。科網寡頭壟斷大數據資訊，在現今世界，個人私隱是否已經蕩然無存？（路透社）

因此，這單新聞除了關涉到高科技社區監錄系統與公共安全的爭議之外，還引起科網寡頭壟斷大數據及掌握用戶個人私隱的擔憂。要知道，當Amazon的互聯網業務範圍幾乎覆蓋每個美國人的日常生活，Ring與警方的資訊交換工作，自然引起私隱憂慮。

《華盛頓郵報》的調查報道引伸更大的社會疑慮，當警察與一間私人科網公司的合作可以如此密切，是否代表有錢有權的社會持分者，便意味可以得到更大的社會控制權？