克什米爾亂局未止　催淚彈淪為日常　民眾控訴軍方武力鎮壓

印度政府廢除印控克什米爾（Kashmir）的自治地位，增派部隊平息衝突，並切斷通訊、實施宵禁和設置路障。政府多次宣稱，克什米爾情況逐步回復正常，形容所謂的動亂只是小規模。但牆內的人卻訴說着不一樣的故事。 美國有線新聞網路（CNN）引述當地的官員指，自印度8月5日宣布取消自治權，已有逾2000人被扣留。有示威者遭部隊發射的金屬粒彈丸所傷，有人左眼中槍，視力恐永久受損，也有人被士兵用木棍亂打。 印度軍方則指有關指控並無事實根據，強調部隊是專業組織。

克什米爾：克什米爾首府斯利那加（Srinagar）有重兵駐守，每隔200米使有一個檢查站。（Reuters）

「一切如常」只屬幻象

政府大舉搜捕克什米爾的政治領袖、民選代表、律師、社運人士、商人和學生。官員多次表示，通訊和活動限制將分階段撤銷，但未有提出確實時間表。現時只有部份固網電話服務恢復，流動電話和互聯網仍然中斷。有地區仍然禁止三人或以上的民眾聚合。基本糧食仍有足夠供應，但藥物開始出現短缺。

在印控克什米爾首府斯利那加（Srinagar），商店老闆艾哈邁德（Ahmad）形容政府想民眾相信一切如常，但即使繼續切斷通訊，民眾仍然得悉有示威、催淚彈和傷亡。

克什米爾：克什米爾市面部份商店關門。（AP）

金屬粒彈丸射眼

8月10日，庫瑞希（Farooq Ahmad Qureshi）出門買麵包，卻捲入示威人群之中。他繼續前往麵包店，聽到一下聲響後，左眼湧血，之後跌倒在地上，痛苦地哭着。醫生告訴他，眼睛被三枚金屬粒彈丸所傷，只有很小機會能夠恢復視力。一名眼科醫生向美國有線新聞網路透露，治療過數十名眼部遭粒丸槍所傷的病人。

其他居民表示，安全部隊幾乎每日都發射催淚彈。33歲的阿尤布（Ayub）指，安全部隊傍晚開始撤走時，年輕人就會擲石，對方發射催淚彈回應。阿尤布表示，過去20多日，如此的情況幾乎是區內的日常生活。有時導致示威者受傷。

克什米爾：示威衝突仍時有發生。安全部隊施放催淚彈驅趕民眾。（AP）

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「不要打，只管用槍射」

英國廣播公司（BBC）的記者亦走訪南部村莊，有村民聲稱被軍人虐打。其中一人憶述當時情況：「他們打我們身體每一個部份，踢我們，用木棍打，給我們電擊，用電纜打。當他們用木棍打，我們大叫，然後就用泥封住我們的口。」他堅稱自己是無辜，但對方卻毫不理會。

我叫他們不要打，只管用槍射。我祈求上天帶走我，因為那種折磨實在不能承受。

另一名村民指，安全部隊不斷叫他供出「擲石者」的身份。他說不認識任何人，軍人就要求他脫下眼鏡、衣服和鞋子，然後殘忍地用木棍打他兩個小時。當他神智不清時，軍人又給他電擊叫醒他。軍人叫他警告同村村民，如果任何人參與示威，將會面對類似後果。

在另外一個村莊，有一名20多歲的男子被軍方要脅成為線人，提供有關武裝部隊的線索。他拒絕後，聲稱被軍方虐打，兩周後仍不能臥床。也有人在軍營被盤問，據說他被人綁起手腳，倒吊被打近兩小時，腿部骨折。

印度軍方否認進行任何違法行為，形容部隊是專業組織，了解並尊重人權。聯合國人權委員會（UN Commission on Huamn Rights）呼籲成立調查委員會，並發表報告指區內安全部隊過度使用武力，印度則一一否認指控。