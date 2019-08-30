美國男子偷50美元被重判終生監禁　囚36年後終將獲釋

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美國亞拉巴馬州（Alabama）一名男子肯納德（Alvin Kennard）在22歲時，因從麵包店偷取50.75美元（約398港元），被判終生監禁，不獲假釋。36年後，現年58歲的肯納德終於即將獲釋。

1983年，肯納德一級搶劫罪成，被重判終生監禁。根據亞拉巴馬州古老的《重罪慣犯法》（Habitual Felony Offender Act），又名「三振法」，法官有權判處重罪的慣犯終生監禁，並不設假釋。由於肯納德在1979年曾被判三項二級爆竊罪成，緩刑兩年，因此符合法案條件。

肯納德入獄後，家人見證他的轉變，並祈盼肯納德終有一天能夠獲釋。2013年，亞拉巴馬州開始重新制定量刑指引，並容許法官運用更大的酌情權。有非牟利法律組織接觸肯納德的個案，向法院提出減刑。他的代表律師指，根據現時法律，肯納德仍有可能被判終生監禁，但量刑起點只是監禁10年。

巡迴法院法官卡彭特（David Carpenter）8月28日重新量刑，意味懲教部門收到有關文件後，肯納德將會獲釋。他的家人和朋友都喜極而泣，其中一名親友瓊斯（Patricia Jones）指，肯納德希望找工作，靠自己生活。瓊斯說會全力支持他。

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