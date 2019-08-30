科學家研究發現　單一「同性戀基因」並不存在

期刊《科學》（Science）8月30日刊出哈佛大學（Harvard University）和麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）的研究，發現單一的「同性戀基因」並不存在，同性戀行為反而是由多種基因變異影響，但亦最多只有25%的同性行為是受基因影響。

研究員分析英國生物醫學庫（UK Biobank）40.9萬組基因組，以及我與23對染色體生物技術公司（23andMe）6.85萬組基因組，並詢問參與研究的人士是否只有同性伴侶或同樣有異性伴侶。當中約4%男性和約3%女性表示有過同性性經驗。

研究最後得出結論，指出有8至25%的同性行為是受基因影響。當中有五種特定基因變異明顯與同性行為有關，兩種均會出現於男性和女性身上，兩種只限男性，另外一種只限女性。其中一種只會出現在男性身上的變異可能牽涉性荷爾蒙調節，尤其是因為該種變異與男性禿頭有關。不過這五種基因變異亦只影響少於1%的同性行為。

有份參與研究的馬薩諸塞綜合醫院（Massachusetts General Hospital）副教授尼爾（Ben Neale）解釋，研究顯示單一「同性基因」並不存在，利用基因測試判斷一個人會否開展一段同性關係亦不會奏效，實際上不可能按基因預測一個人的性行為。

研究亦有不足之處，受訪者主要是歐洲人種，而且他們的年齡範圍並不完全反映較大範圍的人口，並且只是依賴參加者自己申報行為。